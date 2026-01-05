Τσιτσιπάς: «Θέλω να επιστρέψω σε τελικό Grand Slam»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μιλώντας ενόψει της συμμετοχής τους στο United Cup, αναφέρθηκε στους στόχους του για τη νέα χρονιά αλλά και τον αδερφό του, Πέτρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ομάδα της Ελλάδας: «Είχαμε όλη μας πολύ καλή προετοιμασία και νιώθω πως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα στο United Cup. Έχουμε παίξει πολλές φορές εδώ στο Περθ, από την εποχή του Hopman Cup ακόμα. Τώρα παίζουμε στο United Cup, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Είμαστε σε μια ομάδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στο τένις όπου ταξιδεύουμε μόνοι μας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μας».

Για τον αδερφό του, Πέτρο: «Αστειεύεται συχνά με το να με απειλεί ότι θα βάλει άλλους παίκτες στη θέση μου, αλλά ξέρω ότι το λέει για πλάκα. Πραγματικά λατρεύει το τένις και θεωρώ πως είναι τέλειος γι' αυτή τη δουλειά, είναι παθιασμένος με το παιχνίδι και με βοηθάει. Πάντα έχει πολύ καθαρή σκέψη σε δύσκολες στιγμές και εκτιμώ τις συμβουλές του».

Για τους στόχους του για το 2026, εντός και εκτός γηπέδου: «Το 2026 δεν θα πιω αλκοόλ. Όχι ότι πίνω, αλλά αυτή τη χρονιά θα το πάω τελείως υγιεινά. Επίσης θα προσπαθήσω να κόψω τη ζάχαρη. Είναι κάτι που θέλω να κάνω για το σώμα μου. Επαγγελματικά θέλω να βρεθώ ξανά σε έναν τελικό Grand Slam, αυτός είναι ο στόχος μου στη χρονιά. Δεν θέλω να περιμένω για ευκαιρίες, θέλω να τις δημιουργήσω και δεν θα περιμένω κανέναν να μου τη δώσει απλόχερα».