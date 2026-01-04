Η άκομψη χειρονομία του Φριτζ για τον Μπάες (vid)

Ο Τέιλορ Φριτζ έδειξε ασέβεια προς τον Σεμπαστάν Μπάες κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησής τους στο United Cup.

O Αμερικανός είχε μόλις περάσει μπροστά στο σκορ με 4-6, 0-2, όταν έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία για το ανάστημα του Αργεντινού.

Ο μικρόσωμος τενίστας, όμως, απάντησε στη συνέχεια παίρνοντας πίσω το μπρέικ και ο κάπτεν του, ο Σέμπα Γκουτιέρεζ, του θύμισε την ενέργεια του Φριτζ για να τον «πωρώσει» ακόμα περισσότερο!

Πράγματι, ακολούθησε μεγάλη ανατροπή του Μπάες και νίκη με 4-6, 7-5, 6-4, η οποία ήταν και η πρώτη του σε βάρος τενίστα του Top 20 σε σκληρή επιφάνεια (1-17!).

Ο Φριτζ, πάντως, μίλησε μετά τη λήξη του αγώνα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και δεν απέκλεισε την πιθανότητα να κάνει ένα διάλειμμα από τα γήπεδα.

Παρά την ήττα του Αμερικανού, οι ΗΠΑ κέρδισαν τελικά το tie με την Αργεντινή, χάρη στη νίκες της Κόκο Γκοφ στο μονό (2-0 τη Σολάνα Σιέρα) και της ομάδας του μεικτού διπλού (Γκοφ/Χάρισον λύγισαν με 2-0 του Κάρλε/Αντρεότσι).