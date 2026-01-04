Πρόκριση με ανατροπή για Κοκκινάκη-Κύργιο (vid)

Το αυστραλιανό δίδυμο γύρισε το ματς με τους πολύπειρους Ματ Έμπντεν/Ρατζίβ Ραμ στον πρώτο γύρο του Brisbane International και επικράτησαν με 5-7, 6-4, 10-8 σε 93 λεπτά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το πρώτο ματς του Θανάση μετά από περίπου έναν χρόνο, ενώ ο Νικ είχε να παίξει επίσημο ματς από τον περασμένο Ιούλιο, όταν αγωνίστηκε στο διπλό της Ουάσινγκτον.
Oι επόμενοι αντίπαλοί τους στη διοργάνωση είναι οι Γάλλοι Ντουμπλά/Ρεμπούλ, που βρίσκονται στο Νο.6 του ταμπλό.
Σήμερα, πάντως, τράβηξε πολλά βλέμματα και ένα άλλο δίδυμο του Μπρίσμπεν: οι Αρίνα Σαμπαλένκα/Πάουλα Μπαδόσα, που άφησαν εκτός τις Σαμσόνοβα/Ζανγκ με 7-6(2), 7-6(3) και θα παίξουν στη συνέχεια με Μπούκσα/Πέρεζ.
The boys are back!— Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 4, 2026
Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis came from a set down, claimed a match tiebreak and progressed to the next round after super match up on PRA!#Scenes pic.twitter.com/2W0fmvpnlU