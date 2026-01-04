Πρόκριση με ανατροπή για Κοκκινάκη-Κύργιο (vid)

Προς μεγάλη ικανοποίηση των Αυστραλών φιλάθλων, Θανάσης Κοκκινάκης και Νικ Κύργιος επέστρεψαν στη δράση και, μάλιστα, πέτυχαν και νίκη!

Το αυστραλιανό δίδυμο γύρισε το ματς με τους πολύπειρους Ματ Έμπντεν/Ρατζίβ Ραμ στον πρώτο γύρο του Brisbane International και επικράτησαν με 5-7, 6-4, 10-8 σε 93 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το πρώτο ματς του Θανάση μετά από περίπου έναν χρόνο, ενώ ο Νικ είχε να παίξει επίσημο ματς από τον περασμένο Ιούλιο, όταν αγωνίστηκε στο διπλό της Ουάσινγκτον.

Oι επόμενοι αντίπαλοί τους στη διοργάνωση είναι οι Γάλλοι Ντουμπλά/Ρεμπούλ, που βρίσκονται στο Νο.6 του ταμπλό.

Σήμερα, πάντως, τράβηξε πολλά βλέμματα και ένα άλλο δίδυμο του Μπρίσμπεν: οι Αρίνα Σαμπαλένκα/Πάουλα Μπαδόσα, που άφησαν εκτός τις Σαμσόνοβα/Ζανγκ με 7-6(2), 7-6(3) και θα παίξουν στη συνέχεια με Μπούκσα/Πέρεζ.