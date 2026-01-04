Για την πρωτιά κόντρα στη Μ. Βρετανία η Ελλάδα - Αμφίβολη η Ραντουκάνου

Τα πράγματα είναι απλά στο Group E του United Cup: Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα θα μονομαχήσουν αύριο (5/1) για την πρωτιά και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Αν και δεν αγωνίστηκε σήμερα η Έμα Ραντουκάνου (λόγω τραυματισμού στο πόδι), οι Βρετανοί κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1 και να παραμείνουν στη διεκδίκηση του εισιτηρίου για την οκτάδα.

Συγκεκριμένα, ο Μπίλι Χάρις νίκησε με 2-0 τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, η Ναόμι Οσάκα με 2-0 την Κέιτι Σουόν και τελικά όλα κρίθηκαν στο μεικτό διπλό, όπου οι Νίκολς/Σκούπσκι πήραν δραματική νίκη με 2-1 επί των Χιμπίνο/Oυτσιγιάμα.

Αύριο, λοιπόν, θα επιστρέψει στη RAC Arena η Team Greece και πρώτος θα μπει στο court ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα τεθεί αντιμέτωπος στις 11.00 (ΕΡΤ2) με τον Χάρις. Θα ακολουθήσει το μονό των γυναικών, με τη συμμετοχή της Ραντουκάνου να είναι αμφίβολη μέχρι τη τελευταία στιγμή.

Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, τότε η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με τη Σουόν, ενώ τη σειρά θα κλείσει το μεικτό διπλό.

Ακόμα και αν η ελληνική ομάδα ηττηθεί, έχει καλές πιθανότητες να περάσει ως καλύτερη δεύτερη του Περθ, καθώς την πρώτη μέρα νίκησε την Ιαπωνία (που έχει ήδη αποκλειστεί) με 3-0, χωρίς απώλεια σετ.

Η νικήτρια του Group E θα παίξει την Τετάρτη (7/1) στα προημιτελικά με μια εκ των Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία.