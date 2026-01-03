Στα… ύψη η Team Greece στο Περθ στο ρεπό του United Cup (vid)

Την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν τα μέλη της Team Greece, εκμεταλλευόμενοι το ρεπό τους από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο United Cup.

Οι Έλληνες τενίστες συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερη δραστηριότητα στο Περθ, περπατώντας στην οροφή του Ozone Optus Stadium.

À Perth, @steftsitsipas, @mariasakkari et la Team Grèce se sont bien amusés sur le toit de l'Ozone Optus Stadium.

📸Tennis Australia pic.twitter.com/OySkeCljQE — So Tennis (@sotennis1) January 3, 2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αλλά και τον φόβο που ένιωσε από το ύψος, δηλώνοντας: «Είχα δει την Optus Arena μόνο από έξω, τώρα είμαι στην κορυφή της και μπορώ να απολαύσω την εκπληκτική θέα», ενώ πρόσθεσε: «Ήταν τρομακτικά! Δεν είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά! Μου αρέσει η αδρεναλίνη και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα εκεί πάνω».

Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε την πρόκληση με διαφορετική διάθεση και τόνισε: «Ήμουν αρκετά γενναία για να πάω στην άκρη. Ήταν ωραία, δεν ήταν καθόλου άσχημα, πίστευα ότι θα ήταν χειρότερα. Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου».

Αγωνιστικά, μετά τη σπουδαία νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ιαπωνία, η Team Greece ετοιμάζεται για τη συνέχεια του United Cup, με το επόμενο ραντεβού να είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία.