Στα… ύψη η Team Greece στο Περθ στο ρεπό του United Cup (vid)

Οι Έλληνες τενίστες συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερη δραστηριότητα στο Περθ, περπατώντας στην οροφή του Ozone Optus Stadium.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αλλά και τον φόβο που ένιωσε από το ύψος, δηλώνοντας: «Είχα δει την Optus Arena μόνο από έξω, τώρα είμαι στην κορυφή της και μπορώ να απολαύσω την εκπληκτική θέα», ενώ πρόσθεσε: «Ήταν τρομακτικά! Δεν είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά! Μου αρέσει η αδρεναλίνη και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα εκεί πάνω».
Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε την πρόκληση με διαφορετική διάθεση και τόνισε: «Ήμουν αρκετά γενναία για να πάω στην άκρη. Ήταν ωραία, δεν ήταν καθόλου άσχημα, πίστευα ότι θα ήταν χειρότερα. Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου».
Αγωνιστικά, μετά τη σπουδαία νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ιαπωνία, η Team Greece ετοιμάζεται για τη συνέχεια του United Cup, με το επόμενο ραντεβού να είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία.