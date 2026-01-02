Τσιτσιπάς: «Δεν υπάρχει κάτι που να με ενοχλεί»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς όχι μόνο επέστρεψε στα γήπεδα μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά έπαιξε δύο ματς σε μία μέρα.

Εκείνος και η Μαρία Σάκκαρη οδήγησαν την Ελλάδα σε νίκη επί της Ιαπωνίας στο United Cup, αλλά το πιο ευχάριστο για τον 27χρονο τενίστα είναι ότι δεν ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση του.

«Νομίζω ότι ήταν προφανές πως κάθε αγώνας μετράει και αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίσαμε να παίξουμε με τον τρόπο που παίξαμε», είπε αρχικά στη συνέντευξη τύπου, για το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε στο μεικτό διπλό με τα... βαριά χαρτιά της. «Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου αρχίζουν να μετράνε τα σετ, να μετράνε τα παιχνίδια, οπότε προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Κάθε αγώνας μετράει εδώ και προσπαθούμε να παρατάξουμε το καλύτερο δυνατό δίδυμο που έχουμε στην ομάδα για να γίνει η δουλειά».

Για την σωματική του κατάσταση ανέφερε: «Δεν έχω κανένα παράπονο μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κάτι που να με ενοχλεί, πραγματικά. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που τελείωσα τον αγώνα (του μονού), γιατί στα τελευταία στάδια άρχισα να βρίσκω πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι το πρώτο μου γκέιμ στον αγώνα ήταν αρκετά κακό από την πλευρά μου. Ένιωθα ότι ήμουν εντελώς άχρηστος, αλλά μόλις κατάλαβα πώς πρέπει να παίξω, μόλις είχα καλύτερη εικόνα για τις γωνίες που ήθελα να στοχεύσω στο γήπεδο, παίζοντας πιο καθαρά, χωρίς να βιάζομαι στις αποφάσεις και στα δυνατά χτυπήματα, ένιωσα ότι το παιχνίδι μου άρχισε να γίνεται πιο διεισδυτικό, να πιέζει περισσότερο τον αντίπαλο. Μακροπρόθεσμα προσπαθούσα να το κάνω αυτό αμέσως και αυτό μου κόστισε στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά δεν ανησύχησα ιδιαίτερα. Απλώς προσπαθούσα να κρατήσω τις ανταλλαγές και να βρω τις ευκαιρίες μου».

Τώρα είναι καλά, αλλά το θέμα είναι τι αίσθηση θα έχει αύριο το πρωί; «Έχω δουλέψει πάρα πολύ ώστε να αποφεύγω τέτοιες στιγμές και να μη χρειάζεται να αντιμετωπίζω ξανά τέτοιες καταστάσεις. Περιμένω να είμαι καλά αύριο. Αν δεν είμαι, τότε αυτό πιθανότατα θα σημαίνει ότι δεν πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι μόνο εγώ με τις ασκήσεις που κάνω, αλλά και μαζί με τον γιατρό. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον γιατρό που με ανέλαβε. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που είχε τη δυνατότητα να με δει και να με βοηθήσει, γιατί η κατάστασή μου ήταν αρκετά επείγουσα και υπήρχαν πολλά που διακυβεύονταν για μένα. Έπρεπε, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω όλα αυτά. Κανονικά όλα θα είναι καλά και αυτός είναι ο στόχος για το 2026. Ο στόχος του 2026 είναι να παίζω αγώνες πέντε σετ, ελπίζω όχι πολύ συχνά, αλλά αν χρειαστεί, να μπορώ να μείνω στο γήπεδο μέχρι και πέντε σετ και την επόμενη μέρα να επιστρέφω φρέσκος, να κάνω ένα ελαφρύ χτύπημα, όπως κάθε άλλος παίκτης. Τον τελευταίο καιρό αυτό ήταν δύσκολο, οπότε ελπίζω απλώς να ξαναμπώ σε αυτόν τον κύκλο που γνωρίζω τόσα χρόνια.

Ρωτήθηκε στη συνέχεια πώς ισορροπεί ανάμεσα στη στήριξη των συμπαικτών του και στο σωστό ζέσταμα για τον δικό του αγώνα. «Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό οπτικό ζέσταμα, γιατί βλέπεις φάσεις, βλέπεις στρατηγικές να εφαρμόζονται στο γήπεδο και τα βλέπεις από μια οπτική γωνία διαφορετική από αυτή που έχεις συνηθίσει, ειδικά σε σχέση με το να τα βλέπεις στην τηλεόραση. Πιστεύω ότι τέτοιες ζωντανές στιγμές με βοηθούν να "ζεσταθώ", όπως σε μια παρτίδα σκάκι. Όταν παρακολουθείς μια παρτίδα σκάκι, είναι ωραίο να έχεις μια οπτική εικόνα πριν παίξεις τον δικό σου αγώνα, για να εξερευνήσεις κάποιες ιδέες ή να εμπνευστείς από τον τρόπο που παίζει η Μαρία, από τα μοτίβα που επιλέγει και από το πώς χτίζει τους πόντους της. Τέτοια στοιχεία μπορούν προφανώς να εφαρμοστούν και αργότερα στον αγώνα. Προσπαθώ να "διαβάζω" το παιχνίδι από αυτή την οπτική. Δεν σκέφτομαι πάντα τι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα ή τι θα έπρεπε να είχε αποφύγει. Το βλέπω καθαρά από την πλευρά της στρατηγικής του παιχνιδιού, πράγματα που μπορείς πραγματικά να χρησιμοποιήσεις πιο συχνά στο γήπεδο. Και νομίζω ότι μπορείς να μάθεις από τον καθένα. Η WTA, η ATP, ο καθένας μπορεί να σου διδάξει κάτι για το παιχνίδι».

Στη συνέντευξη τύπου μίλησε και ο κάπτεν Πέτρος Τσιτσιπάς: «Έχουμε καλές πιθανότητες. Ειδικά μετά το γεγονός ότι πήραμε έξι σετ σήμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Για την πρόκριση, ακόμη και για την πρόκριση ως δεύτερη ομάδα, αλλά προφανώς θέλουμε την πρώτη θέση, αυτός είναι ο στόχος μας. Εξεπλάγην πολύ ευχάριστα από το επίπεδο της Μαρίας σήμερα, έπαιξε πολύ σταθερό και κατά διαστήματα εντυπωσιακό τένις. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην προετοιμασία της, είναι εμφανές, το βλέπεις καθαρά. Και ανυπομονώ πολύ να τη δω να παίζει απέναντι στη Ραντουκάνου, νομίζω ότι θα είναι μια καταπληκτική μονομαχία και μόνο οπτικά να τη δεις. Για τον Στέφανο είμαι επίσης πολύ χαρούμενος, γιατί νίκησε σχετικά άνετα σήμερα. Έπαιξε καλό τένις, σέρβιρε πολύ καλά και χρησιμοποίησε τα όπλα του με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα ξεπεράσουμε και αυτή την πρόκληση και θα βρεθούμε στα προημιτελικά».