Τσιτσιπάς: «Όπως οι Σπαρτιάτες!» (vid)

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχαν μόνο νίκες στη σημερινή αναμέτρηση με την Ιαπωνία στο United Cup και είχαν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι.

«Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα, ήμουν εκτός πολύ καιρό», είπε ο Στέφανος στην on court συνέντευξή τους μετά την επικράτηση στο μεικτό διπλό. «Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς μου για τένις. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα όταν το λέω αυτό, αλλά το εννοώ. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Η Μαρία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνεργασία της με τον Στέφανο. «Το να παίζω με τον Στεφ κάνει τη ζωή μου πολύ ευκολότερη, νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα στο court. Είναι μεγαλόσωμος και καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα. Έχουμε καλή χημεία, παίζουμε μαζί από το 2019, πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν στο Περθ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε υγιείς, παίζουμε ξανά καλά και απολαμβάνουμε το πνεύμα της ομάδας και τον χρόνο που περνάμε μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτή τη συνεργασία και την ομάδα».

Και ο Στέφανος κατέληξε: «Είμαστε περήφανοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τη χώρα μας στο γήπεδο, αυτό είναι που κάνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν βγάζουμε τα καλύτερα χτυπήματα ή όχι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως έκαναν και οι Σπαρτιάτες, προσπαθούμε να φέρουμε αυτό στο court. Και η Μαρία τυγχάνει να είναι Σπαρτιάτισσα!».