«Σκούπισε» την Ιαπωνία η Ελλάδα! (vid)

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησαν σε straight sets τους Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα και έκλεισαν πανηγυρικά το tie με την Ιαπωνία στο Περθ!

H Team Greece είχε ήδη κερδίσει την αναμέτρηση χάρη στις νίκες της Μαρίας και του Στέφανου στο μονό, όμως το ελληνικό δίδυμο φρόντισε να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα στο μεικτό διπλό.

Επικράτησε με 6-2, 6-3 της ιαπωνικής ομάδας, με αποτέλεσμα να «γράψει» η Ελλάδα το 3-0 (χωρίς απώλεια σετ) και να βάλει γερές βάσεις για πρόκριση στα προημιτελικά του United Cup.

H Team Greece θα επιστρέψει στη RAC Arena τη Δευτέρα (5/1, 11.00), για να τεθεί αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία, την τρίτη ομάδα του γκρουπ. Η αρχή θα γίνει με τον αγώνα του Στέφανου απέναντι στον Μπίλι Χάρις, θα ακολουθήσει το ματς της Μαρίας με την Έμα Ραντουκάνου και η σειρά θα κλείσει με το μεικτό διπλό.

Με νίκη η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση του Group E και την πρόκριση στα προημιτελικά του Περθ, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη (7/1). Στην επόμενη φάση περνάει και η καλύτερη δεύτερη των τριών γκρουπ κάθε πόλης (Περθ, Σίδνεϊ), οπότε η ελληνική ομάδα έχει και πάλι καλές πιθανότητες χάρη στο σημερινό 3-0.

Τα άλλα γκρουπ του Περθ, πάντως, είναι «φωτιά» με ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή (Group A) και Ιταλία, Γαλλία και Ελβετία (Group C).

Τα ημιτελικά θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ στις 10 του μήνα και μια μέρα μετά, στην ίδια πόλη, θα γίνει ο τελικός.