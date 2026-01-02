Τελείωσε τη δουλειά για την Ελλάδα ο Τσιτσιπάς! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθάρισε στα δύο σετ τον Σιντάρο Μοτσιζούκι στο Περθ και η Ελλάδα έκανε το 2-0 σε βάρος της Ιαπωνίας στο United Cup!

Στον πρώτο του επίσημο αγώνα μετά το Davis Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.36) ξεπέρασε το εμπόδιο του 22χρονου Ιάπωνα (Νο.99) και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν!

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε και η Team Greece την πορεία της στη διοργάνωση, καθώς έχει τώρα δύο νίκες σε straight sets (μετά και το 6-4, 6-2 της Μαρίας Σάκκαρη επί της Ναόμι Οσάκα) και πάει φουλ για προημιτελικά!

Θα ακολουθήσει τώρα το μεικτό διπλό με Μαρία-Στέφανο εναντίον Χιμπίνο-Ουτσιγιάμα, που δεν έχει σημασία για την εξέλιξη του tie, όμως μπορεί να παίξει ρόλο στην τελική κατάταξη του γκρουπ. Θυμίζουμε ότι την τριάδα συμπληρώνει η Μεγάλη Βρετανία, που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα την προσεχή Δευτέρα (5/1, 11.00).

O Στέφανος μπήκε κάπως νωθρά στον αγώνα και αυτό σίγουρα δικαιολογείται, αφού είχε μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα λόγω του γνωστού προβλήματος στη μέση. Έχασε άμεσα το σερβίς του και έμεινε πίσω με 0-2, αλλά γρήγορα αποκατέστησε την τάξη, γύρισε την εις βάρος του κατάσταση και με δύο μπρέικ άρπαξε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο προηγήθηκε 2-1 με μπρέικ και βρέθηκε έναν πόντο μακριά από το 5-2, όμως ο νεαρός Ιάπωνας επέστρεψε από το 0-40 και παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι. Όχι, βέβαια, για πολύ, καθώς ο Στεφ σέρβιρε στο 5-4 με επιτυχία για τη νίκη και «έγραψε» το 2-0 για την ομάδα του.

Δεν ήταν η καλύτερη εμφάνισή του, αλλά χρειάζεται χρόνο μετά από όλα όσα πέρασε την περσινή σεζόν... Είναι, πάντως, μια νίκη που θα του δώσει αυτοπεποίθηση!