Σάκκαρη: «Είμαι αισιόδοξη για εμένα και τον Στέφανο»

Η Μαρία Σάκκαρη θεωρεί ότι εκείνη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά στα υψηλά πατώματα της παγκόσμιας κατάταξης.

«Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για εμάς», είπε η 30χρονη τενίστρια, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου εν όψει United Cup αν εκείνη και ο Τσιτσιπάς μπορούν να επιστρέψουν στο Top 10. «Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, νιώθω ότι ο Στέφανος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αξίζει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Γιάνικ και τον Κάρλος. Νιώθω ότι τώρα που είναι υγιής, έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει. Έχω απόλυτη πίστη σε αυτόν. Ταυτόχρονα, έχω απόλυτη πίστη και στον εαυτό μου. Δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αλλά όπως είπα στην αρχή, πιστεύω πάρα πολύ και στους δύο μας».

Η Σάκκαρη ξεκινάει αύριο (2/1) τη σεζόν στο United Cup και η πρώτη της αντίπαλος θα είναι η Ναόμι Οσάκα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 11.00 (ΕΡΤ2) και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Στα συνέντευξη τύπου μίλησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ομάδας:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ: «Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Έπρεπε να παίζω όλη τη χρονιά με πολλούς τραυματισμούς. Δεν ήμουν ποτέ σε πλήρη φόρμα για να αγωνιστώ, αλλά κατάφερα να έχω μια καλή χρονιά στο Challenger Tour. Ελπίζω φέτος να μπορέσω να παραμείνω υγιής, να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αποδίδω καλύτερα από πέρσι.»

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ: «Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να προκριθούμε στα προημιτελικά, να φτάσουμε στα ημιτελικά και ίσως να κερδίσουμε ολόκληρο το τουρνουά. Πιστεύω πολύ σε όλους, ειδικά στη Μαρία και τον Στέφανο. Έχουν δείξει στο παρελθόν ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να κερδίσουν τους περισσότερους αγώνες. Ο κύριος στόχος μας είναι να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε, και τα αποτελέσματα θα μιλήσουν από μόνα τους».

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: «Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο τουρνουά, να μπορούμε να προπονηθούμε και να αγωνιστούμε απέναντι στους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Φυσικά, όταν είσαι σε τουρνουά θέλεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό και να κερδίσεις. Αλλά η προσοχή μου είναι επίσης στο επόμενο τουρνουά, στα προκριματικά του Australian Open, να μπορέσω να επιστρέψω μετά από μια δύσκολη περυσινή χρονιά. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά, οπότε είμαι αρκετά σίγουρη για αυτό το τουρνουά και για το επόμενο».

ΣΑΠΦΩ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ: «Ειλικρινά, πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ. Είναι πραγματικά υπέροχα. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, να βλέπεις όλους αυτούς τους παίκτες να αγωνίζονται. Η προπόνηση, φυσικά, για τα επόμενα τουρνουά θα είναι πολύ χρήσιμη με την προετοιμασία εδώ. Το απολαμβάνω πραγματικά».