Τσιτσιπάς: «Φοβήθηκα μετά το US Open - Υπήρξαν και σκέψεις απόσυρσης»

Λίγο πριν ξεκινήσει τη νέα σεζόν στο Περθ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τους φόβους που είχε για την καριέρα του την περσινή χρονιά, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του αυτή τη στιγμή.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν αν μπορούσα να τελειώσω έναν αγώνα», είπε ο 27χρονος τενίστας στη συνέντευξη τύπου εν όψει United Cup, υπογραμμίζοντας ότι ο τραυματισμός στη μέση τον στοίχειωνε «τους τελευταίους έξι με οκτώ μήνες».

Και συνέχισε: «Σκεφτόμουν συνεχώς: αν κερδίσω έναν αγώνα, θα μπορώ να επιστρέψω την επόμενη μέρα και να παίξω έναν ακόμη χωρίς πόνο; Φοβήθηκα πραγματικά μετά την ήττα μου στο US Open, λόγω της μέσης μου, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αρχίζεις να ξανασκέφτεσαι το μέλλον της καριέρας σου. Απλώς ελπίζω το 2026 να μη φέρει τίποτα από αυτά. Πήγα και επισκέφθηκα έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς γιατρούς στον κόσμο και, μέχρι στιγμής, μου δίνει ελπίδα ότι θα με θεραπεύσει. Εύχομαι αυτό να ισχύσει και μέσα στο 2026. Η μεγαλύτερη ευχή μου για το 2026 είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες μου και να μη χρειάζεται να σκέφτομαι κανένα πρόβλημα που αφορά τη μέση μου».

Το θετικό είναι ότι έβγαλε τη προετοιμασία του χωρίς πόνο. «Έλειπα από τα γήπεδα για πολύ καιρό. Στα τελευταία τρία ή τέσσερα τουρνουά της σεζόν μόλις και μετά βίας άντεχα. Οπότε ήταν σημαντικό να βρω κάτι που θα με φέρει ξανά υγιή. Έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πήρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αναρρώσω και να επιστρέψω σε αυτό που θυμάμαι τον εαυτό μου να ήταν. Μέχρι στιγμής λοιπόν, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό να ξέρεις ότι ολοκλήρωσα όλη την προετοιμασία μου χωρίς πόνο, χωρίς καμία ενόχληση. Απλώς ελπίζω να παραμείνει έτσι και να μπορέσω να αποδώσω, ξεκινώντας από το United Cup και, ελπίζω, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν»

Μίλησε και για τις «μαύρες» σκέψεις που έκανε, λόγω του προβλήματός του. Είπε, μάλιστα, ότι πέρασε από το μυαλό του ακόμα και η απόσυρση: «Όταν δεν είσαι υγιής και βρίσκεσαι σε μια τόσο σκοτεινή, κακή κατάσταση - συνεχώς και όχι μόνο για μία ή δύο εβδομάδες - πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό σου. Όλο σου το μέλλον περνά μπροστά από τα μάτια σου, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε μερικούς μήνες από τώρα. Αυτές οι σκέψεις όντως υπήρξαν. Υπήρχαν φάσεις μέσα στη χρονιά που αναρωτιόμουν γιατί το κάνω αυτό και γιατί υποβάλλω τον εαυτό μου σε τόσο πολύ πόνο. Ο πόνος δεν είναι κάτι ευχάριστο όταν είσαι αθλητής, και ειδικά όταν επιστρέφει συνεχώς και επανέρχεται ξανά και ξανά. Για μένα μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαι χαρούμενος και χωρίς πόνο, παρά να συνεχίζω να παλεύω μέσα στο άθλημα που αγαπώ με πόνο. Θα προτιμούσα να βάλω ένα τέλος, αν τα πράγματα πάρουν αυτή την κατεύθυνση, παρά να υποφέρω συνεχώς. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι χαρούμενος στον τρόπο που ζω τη ζωή μου. Αν κάποια μέρα δεν μπορώ να αγωνιστώ, τότε υποθέτω πως θα πρέπει να σταματήσω. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Θέλω να συνεχίσω, ιδανικά, για άλλα δέκα χρόνια. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θα ήταν ένα όνειρό μου. Ναι, το τένις μού έχει δώσει τόσα πολλά. Είναι, όμως, δύσκολο και να του βάλεις τέλος. Σε μπερδεύει πολύ ψυχολογικά».

Για τη συνεργασία με τον πατέρα του είπε: «Μέχρι στιγμής, όλα πάνε εξαιρετικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι πολύ καλύτερος στην επικοινωνία· αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στη συνεργασία μας. Η συνεργασία με την οικογένεια δεν είναι ποτέ εύκολη και είναι μία από εκείνες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζεις καθημερινά, ώστε να ξεχωρίζεις τον ρόλο του πατέρα από τον ρόλο του προπονητή. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάθεσαι και να έχεις ένα άτομο μέσα στην ομάδα που μπορεί να βοηθά στο να φιλτράρονται οι συζητήσεις και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ σας. Κάτι τέτοιο το έχω πλέον εντάξει και στην ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένεις ειλικρινής και αληθινός με τον εαυτό σου ως προς το τι πιστεύεις και τι θεωρείς ότι χρειάζεται βελτίωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο παρελθόν ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου είναι προφανώς ότι είμαστε δύο δυνατές προσωπικότητες και θέλουμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Κάποιες φορές αυτές δεν ευθυγραμμίζονται. Είναι σημαντικό να ξέρεις πού βάζεις ένα τέλος και ένα όριο, να αποδέχεσαι και να συζητάς πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν τριβές. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις. Έκανα και κάποια ανόητα πράγματα που δεν έπρεπε να είχα κάνει. Αλλά ναι, είναι μια ελληνική τραγωδία (χαμόγελο)».

Η Ελλάδα θα παίξει αύριο (2/1, ΕΡΤ2) με την Ιαπωνία και την αυλαία θα ανοίξει στις 11.00 η Μαρία Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσει τη Ναόμι Οσάκα. Τη σκυτάλη θα πάρει στη συνέχεια ο Στέφανος, που θα παίξει με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ θα ακολουθήσει το μεικτό διπλό.