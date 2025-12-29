Από την ΕΡΤ οι αγώνες της Ελλάδας στο United Cup

Αρχή στις 2 Ιανουαρίου. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει απευθείας τις αναμετρήσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο των ομίλων του United Cup, κόντρα σε Ιαπωνία και Μεγάλη Βρετανία, που θα διεξαχθούν στο Περθ της Αυστραλίας.

Οι μεταδόσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου (11:00) με τον αγώνα της Ελλάδας κόντρα στην Ιαπωνία, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου στην ίδια ώρα (11:00) θα μεταδοθεί το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου για την ελληνική ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, επίσης από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Πέτρο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού.

Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

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