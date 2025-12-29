Στην Αυστραλία και η Σάκκαρη (vid)

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, έφτασε στο Περθ και η Μαρία Σάκκαρη, προκειμένου να ενισχύσει την Ελλάδα στο United Cup.

Οι Αυστραλοί, μάλιστα, που γνωρίζουν την αδυναμία της στα μπισκότα Tim Tam, την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο με δύο πακέτα και περιμένουν να δοκιμάσει τις νέες γεύσεις!

«Ο γυμναστής μου δεν θα χαρεί όταν τα δει, αλλά δεν πειράζει», είπε χαμογελώντας η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και πρόσθεσε: «Θα μείνω εδώ για περίπου 1.5 μήνα, θα τρώω ένα την ημέρα ή ένα κάθε δεύτερη!».

Η πρώτη αντίπαλος της Team Greece στο United Cup είναι η Ιαπωνία (2/1) και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η μονομαχία της Μαρίας με τη Ναόμι Οσάκα (11.00). Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ η σειρά θα κλείσει με το μεικτό διπλό.