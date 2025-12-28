Ο Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στο εντυπωσιακό show του Ντουμπάι

Νικητής στο ιδιαίτερο event «Battle of the Sexes» που διεξήχθη στο Ντουμπάι αναδείχθηκε ο Νικ Κύργιος, ο οποίος επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-3, 6-3 έπειτα από 75 λεπτά παιχνιδιού.

Παρά το μη αγωνιστικό φορμάτ του αγώνα, ο Κύργιος έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, στέλνοντας θετικά μηνύματα ενόψει της επιστροφής του στο ATP Tour τη νέα σεζόν.

Με σταθερό σερβίς και εκρηκτικά χτυπήματα, ο τενίστας πήρε τον έλεγχο του αγώνα από νωρίς και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Η Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ειδικά στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 3-1 και έβαλε πίεση στον αντίπαλό της. Ωστόσο, ο Κύργιος αντέδρασε άμεσα, κατακτώντας πέντε συνεχόμενα games για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κύργιος δεν έκρυψε τον σεβασμό του προς τη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη. Είναι σπουδαία αθλήτρια και με δυσκόλεψε αρκετά».