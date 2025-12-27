Αφίχθη στο Περθ ο Τσιτσιπάς - Ο όμιλος της ελληνικής αποστολής

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ήδη στο Περθ της Αυστραλίας, όπου θα ανοίξει τη σεζόν του με το United Cup.

Ο Τσιτσιπάς αφίχθη στο Περθ της Αυστραλίας και εκεί τον περίμεναν οι άνθρωποι του United Cup, που του έκαναν και τα παραδοσιακά δώρα με τα Tim Tams όπως κάνουν σε όλους τους παίκτες.

Ο Στέφανος ξεκίνησε την προετοιμασία του πριν έναν μήνα περίπου στην Αθήνα, ενώ μετά βρέθηκε στο Ντουμπάι για το δεύτερο στάδιο και τώρα είναι στην τελική ευθεία.

Στις 2 Ιανουαρίου θα κάνει την πρεμιέρα αντιμετωπίζοντας τον Ιάπωνα Shintaro Mochizuki, στο tie της Ελλάδας με την Ιαπωνία για το United Cup.

Εν συνεχεία η ελληνική αποστολή θα αγωνιστεί ξανά στις 5 Ιανουαρίου, ενάντια στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν θα έχει τον Jack Draper στην αποστολή της.

Οι όμιλοι στο Περθ

Όμιλος 1: ΗΠΑ - Ισπανία - Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία - Γαλλία - Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα - Ιαπωνία