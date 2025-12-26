Ναδάλ: «Δεν ζω σκεπτόμενος ότι ήμουν τενίστας»

Ο νικητής 22 Grand Slam, Ραφαέλ Ναδάλ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «AS», μίλησε για τη ζωή του ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του, δηλώνοντας ότι αισθάνεται εξίσου καλά ως ιδιώτης σε σύγκριση με την εποχή που ήταν επαγγελματίας τενίστας.



Μοιράστηκε επίσης την άποψή του για τη νέα του καθημερινή ρουτίνα. Στα 39 του, επιστρέφοντας σε έναν «πραγματικό κόσμο» που δεν άφησε ποτέ πραγματικά.

«Νιώθω θα έλεγα εξίσου καλά. Είναι μια αλλαγή ζωής, αλλά δεν την έχω νιώσει τόσο πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα τα πήγαινα καλά μετά, στην καθημερινή μου ζωή, που είναι το πιο σημαντικό, και ότι θα έβρισκα προσωπική ευτυχία σε αυτό το νέο στάδιο. Και ειλικρινά, έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι έχει περάσει μόνο ένας χρόνος, ότι δεν έχω σταματήσει για πολύ, ότι έχω κάνει αρκετά πράγματα... αλλά χωρίς κανένα πρόβλημα σε καμία στιγμή. Έχω αποδεχτεί τη νέα ζωή και την έχω απολαύσει κι εγώ», είπε και συνέχισε:

«Δεν ζω σκεπτόμενος ότι είμαι ή ότι ήμουν τενίστας. Είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει. Προφανώς, είμαστε εδώ εξαιτίας αυτού, όχι επειδή ήταν κάτι άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, και ως εκ τούτου, θα είναι πάντα στη μνήμη μου. Αλλά δεν ζω την καθημερινότητά μου σκεπτόμενος το τένις.



Δεν διατηρώ κάποια σταθερή ρουτίνα. Η ζωή μου είναι λίγο πιο τυχαία από πριν. Πριν έπρεπε να ξυπνάω μια συγκεκριμένη ώρα, να προπονούμαι, να κάνω σωματική άσκηση, όλα σχεδόν επαναλαμβανόμενα μέρα με τη μέρα. Τώρα δουλεύω πάνω σε δικά μου projects, έχω συναντήσεις πολλά πρωινά, τα επαγγελματικά μου ταξίδια και συνήθως προσπαθώ να έχω τα απογεύματα πιο ελεύθερα για να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν ήμουν ποτέ από αυτούς που σκέφτηκαν, "Μακάρι να μπορούσα..."»

Πρόσθεσε:

«Έχω μια πολύ μεγάλη καριέρα και ήμουν πολύ χαρούμενος. Προφανώς, υπάρχουν αποτελέσματα που είναι εκεί και είναι δύσκολο να τα φανταστείς. Για μένα εξακολουθούν να είναι. Είμαι τυχερός που όταν γύρισα σπίτι έζησα μια φυσιολογική ζωή. Πάντα επιστρέφεις στην πραγματικότητα. Ο άλλος είναι ένας εξωπραγματικός και φευγαλέος κόσμος, που έχει κρατήσει πολλά χρόνια, αλλά ξέρεις ότι θα τελειώσει.

Ως πατέρας δεν έχω καμία προσδοκία. Είναι κάτι που κάνουν όλοι, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Υποθέτω ότι θα είμαι ένας μέσος μπαμπάς: ούτε πολύ άσχημα ούτε πολύ καλά. Πάντα αγαπούσα τα παιδιά και είχα μια καλή σχέση μαζί τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ