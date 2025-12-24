Φερέρο: «Δεν κλείνω την πόρτα στο να ξαναδουλέψω με τον Κάρλος»

Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο ανοίγεται σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, στην οποία επιβεβαιώνει ότι το οικονομικό δεν αποτέλεσε πρόβλημα μεταξύ του ιδίου και του Κάρλος Αλκαράθ δεν αποκλείει μία συνεργασία των δύο στο μέλλον.

Μία εβδομάδα μετά από μια είδηση που άφησε τον κόσμο του τένις σε σοκ, ο Χουάν Κάρλος Φερέρο έσπασε τη σιωπή του. Πέρα από την ανακοίνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία επιβεβαίωνε το τέλος της συνεργασίας του με τον Κάρλος Αλκαράθ —εκεί όπου έγραψε το «θα μου άρεσε να συνεχίσουμε», πυροδοτώντας κάθε είδους εικασίες— ο Βαλενθιάνος δεν είχε μέχρι τώρα τοποθετηθεί δημόσια.

Ύστερα από μερικές ημέρες για να αφομοιώσει όσα συνέβησαν, ο Χουάν Κάρλος Φερέρο παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στη Marca, στην οποία μίλησε για τους λόγους του χωρισμού, την πρόθεσή του να συνεχίσει, τη μετάβαση στον Σάμου Λόπεθ και, επιπλέον, διέψευσε ότι είχε ποτέ υποχρεώσει τον Κάρλος Αλκαράθ να προπονείται αποκλειστικά στην ακαδημία του στη Βιγιένα. Ο προπονητής επιβεβαίωσε επίσης ότι χρειάζεται χρόνο για να αφομοιώσει όσα έγιναν και δεν δίστασε να εξάρει το παιχνίδι του αθλητή που υπήρξε μαθητής του επί επτά χρόνια.

Όπως είχε γίνει γνωστό μέσα στην εβδομάδα, ο Φερέρο επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν διαφωνίες κατά τη διαπραγμάτευση του νέου συμβολαίου: «Όλα έδειχναν ότι θα συνεχίζαμε κανονικά. Είναι αλήθεια ότι όταν τελειώνει μια χρονιά πρέπει να εξεταστούν κάποια ζητήματα σε επίπεδο συμβολαίων. Και, όπως σε κάθε νέο συμβόλαιο ενόψει της επόμενης χρονιάς, υπήρχαν κάποια σημεία στα οποία δεν συμφωνούσαμε. Όπως σε όλα τα συμβόλαια, ο ένας τραβά προς τη μία κατεύθυνση και ο άλλος προς την άλλη».

Εξέφρασε επίσης τη λύπη του που δεν δόθηκε χρόνος για να γεφυρωθούν οι διαφορές:

«Το περιβάλλον του Κάρλος σκέφτεται το καλύτερο γι’ αυτόν και εγώ από τη δική μου πλευρά το καλύτερο για μένα. Υπήρξαν κάποια ζητήματα στα οποία δεν συμφωνήσαμε και οι δύο πλευρές. Ίσως θα μπορούσαν να είχαν λυθεί αν καθόμασταν να τα συζητήσουμε, αλλά τελικά δεν το κάναμε και αποφασίσαμε να μη συνεχίσουμε. Αυτό είναι πραγματικά ό,τι συνέβη».

Το είχε ξεκαθαρίσει και στην ανακοίνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα και το επαναλαμβάνει και στη συνέντευξη: ήθελε να συνεχίσει και σε καμία στιγμή δεν σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν ο προπονητής του Αλκαράθ το 2026, μέχρι που προέκυψε η διαφωνία:

«Η χρονιά ήταν πολύ καλή σε επίπεδο αποτελεσμάτων και η σχέση μας όλο τον χρόνο ήταν εξαιρετική. Δεν είχαμε καβγάδες σε καμία στιγμή. Η είσοδος του Σάμουελ έδωσε φρέσκο αέρα στην ομάδα ώστε η σχέση να μπορεί να έχει μέλλον. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά και, όταν τελειώσαμε στο Τορίνο, είναι αλήθεια ότι όλοι είχαμε την ιδέα πως θα συνεχίζαμε. Μετά συνέβη ό,τι συνέβη και χωρίσαμε τους δρόμους μας, αλλά αρχικά η πρόθεση ήταν να συνεχίσουμε και γι’ αυτό το έγραψα και στην ανακοίνωση».

Μάλιστα, όλα ήταν τόσο απρόσμενα που ο Βαλενθιάνος είχε ήδη σχεδιάσει ολόκληρη την προετοιμασία της νέας σεζόν με τον Μούρθια και, σε αντίθεση με πέρυσι, φέτος θα ταξίδευε και στην Αυστραλία. Αυτή η τόσο απότομη αλλαγή στα σχέδια ελπίζει να μην επηρεάσει τον Αλκαράθ βραχυπρόθεσμα στην απόδοσή του.

«Προφανώς, τέτοιες αλλαγές είναι πάντα δύσκολες λόγω του απρόοπτου. Σε αγωνιστικό επίπεδο, πιστεύω ότι ο Κάρλος είναι ικανός να το ξεπεράσει αυτό και να πάει στην Αυστραλία σε πολύ καλό επίπεδο, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του αυτή την κατάσταση. Ο Σάμουελ είναι ένα άτομο που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχοντας βρεθεί για τόσο καιρό δίπλα μου, όταν προπονούμασταν περισσότερο εδώ στην ακαδημία, και με την εμπειρία που απέκτησε τον τελευταίο χρόνο, μπορεί να “κρατήσει το πηδάλιο” μόνος του σε επίπεδο προπονητή».

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της διαφωνίας που οδήγησε στον χωρισμό, ο Φερέρο ξεκαθαρίζει δύο πράγματα: ούτε ήταν οικονομικό το θέμα ούτε υπήρξε επιβολή από πλευράς της ακαδημίας του.

«Έχω αποδείξει από πολύ νέος ότι το οικονομικό δεν ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Έχει ειπωθεί ότι ζητούσα περισσότερα και είναι αλήθεια ότι εκείνοι είχαν πάντα μια ιδιαίτερη μέριμνα απέναντί μου, δίνοντάς μου ένα πολύ υψηλό ποσοστό για τα πρώτα χρόνια που ήμουν τόσο κοντά του. Και τους το ευχαριστώ. Στο τέλος προσπάθησα να καταστήσω σαφές ότι το οικονομικό δεν ήταν ένα από τα προβλήματα ούτε ο λόγος που βρισκόμουν σε αυτό το πρότζεκτ».

Είναι όμως κατηγορηματικός στο θέμα των ακαδημιών: «Δεν αποδέχομαι κάποια από όσα έχουν ειπωθεί, ότι δηλαδή έθετα ως προτεραιότητα να έρχεται στη Βιγιένα και ότι εκείνος έπρεπε να προσαρμοστεί σε μένα. Αυτό δεν ισχύει. Τα δύο τελευταία χρόνια καταλαβαίναμε σιγά-σιγά ότι ο Κάρλος, με τις απαιτήσεις του tour, ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι του. Και αυτοί που έπρεπε να μετακινούμαστε ήμασταν εμείς. Προσφέραμε την ακαδημία ώστε να μπορεί να προπονείται όποτε χρειαζόταν, αλλά ποτέ δεν ήταν υποχρέωση. Ποτέ. Και αυτό είναι ένα σημείο που θέλω να ξεκαθαρίσω».

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι, όπως είναι φυσιολογικό, άρχισε να υπάρχει μια κάποια φθορά και γι’ αυτό ενέταξε τον Σάμου Λόπεθ στην ομάδα: «Όταν περνάς τόσο πολύ χρόνο μαζί, πάντα υπάρχει λίγη φθορά. Νομίζω ότι τα πολλά ταξίδια και ο πολύς χρόνος μακριά από το σπίτι φθείρουν. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στην ομάδα στηρίζαμε πολύ ο ένας τον άλλον και ένας από τους λόγους που μπήκε ο Σάμουελ ήταν για να μη διαβρωθεί αυτή η σχέση. Να μπουν νέες λέξεις, νέοι τρόποι να λες τα ίδια πράγματα με τον ίδιο στόχο αλλά διαφορετικά. Ένας από τους τρόπους να αποφευχθεί η φθορά ήταν αυτός».

Ανέφερε επίσης ότι είχε μιλήσει με τον Αλκαράθ πριν από όσα συνέβησαν, αλλά ότι στη συνέχεια «μίλησα με τους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να μιλήσω», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο νούμερο ένα του κόσμου δεν πήρε ο ίδιος την απόφαση για τον χωρισμό.

Ο Φερέρο διαβεβαιώνει ότι έχει ήδη δεχτεί προτάσεις για να αναλάβει ξανά προπονητικό ρόλο, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή:

«Θέλω να είμαι ήρεμος και έχω καρδιά· αυτή τη στιγμή θα ήταν κάτι αδύνατο». Αυτό που έχει ξεκάθαρο, όμως, είναι ότι δεν αποκλείει στο μέλλον να επιστρέψει στον πάγκο του Κάρλος Αλκαράθ.

«Δεν κλείνω την πόρτα στο να ξαναδουλέψω με τον Κάρλος. Με τη σχέση που είχαμε, το να κλείσω οριστικά την πόρτα δεν θα ήταν λογικό ούτε απέναντι σε εκείνον ούτε απέναντι στην ομάδα. Θέλω να τελειώσω καλά μαζί τους. Το να μη συμφωνούμε σε κάποια σημεία δεν σημαίνει ότι δεν παραμένουμε φίλοι ή ότι δεν διατηρούμε μια πολύ καλή σχέση. Του εύχομαι τα καλύτερα και πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει ο καλύτερος τενίστας στην ιστορία. Είναι κάτι που έχω πει πολλές φορές. Και, ακόμη κι αν δεν είμαι εγώ, έχει γύρω του ανθρώπους που μπορούν να τον προετοιμάσουν πολύ καλά», καταλήγει ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, ακόμη πληγωμένος από τον χωρισμό με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Τέλος, για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας με τον Γιανίκ Σίνερ είπε: «Θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να το σκεφτώ. Είναι εξαιρετικοί παίκτες, αλλά δεν είναι η στιγμή να σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο και να πει ναι ή όχι. Τώρα είναι η ώρα να περάσω το δύσκολο στάδιο, γιατί κάθε μέρα εξακολουθώ να σκέφτομαι τον Κάρλος και δεν είναι καιρός να σκέφτομαι άλλους».