Αποσύρεται ο Βαβρίνκα: «Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο tour» (pic)

Ο Σταν Βαβρίνκα ανακοίνωσε ότι το 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό τένις.

Ο Ελβετός τενίστας γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας δύο εικόνες που συνοψίζουν το παρελθόν και το παρόν του.

Στην πλούσια καριέρα του κατέκτησε τρεις τίτλους Grand Slam -Australian Open (2014), Roland Garros (2015) και US Open (2016)- φτάνοντας έως και το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στην ανάρτησή του, ο ίδιος εξηγεί την απόφασή του με τα ακόλουθα λόγια:

«Κάθε βιβλίο χρειάζεται ένα τέλος. Ήρθε η στιγμή να γράψω το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου ως επαγγελματίας τενίστας. Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο tour.

P – επιμονή

A – φιλοδοξία

S – θυσία

S – επιτυχία

I – τραυματισμοί

O – εμμονή

N – ποτέ μην τα παρατάς

D – πειθαρχία

R – ανθεκτικότητα

E – εξέλιξη

A – φιλοδοξία

M – αναμνήσεις

Αυτό είναι το υλικό από το οποίο φτιάχτηκε αυτό το ταξίδι. Θέλω ακόμη να ξεπεράσω τα όριά μου και να ολοκληρώσω αυτή την πορεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω ακόμη όνειρα σε αυτό το άθλημα. Απόλαυσα κάθε πτυχή όσων μου έδωσε το τένις, πάνω απ’ όλα τα συναισθήματα που νιώθω παίζοντας μπροστά σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ για άλλη μία φορά σε όλο τον κόσμο. Ένα τελευταίο σπρώξιμο».