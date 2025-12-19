Παπαμιχαήλ στο SDNA: «Τόλμησα να κάνω αλλαγή, έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση»

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ολοκλήρωσε μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας της και τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει σε προκριματικά Grand Slam μετά από σχεδόν 1.5 χρόνο!

Η 32χρονη τενίστρια από την Πρέβεζα έχει σκαρφαλώσει στο Νο.162 της παγκόσμιας κατάταξης και θα λάβει μέρας στο Australian Open τον προσεχή Ιανουάριο, κυνηγώντας την πρώτη της παρουσία σε κυρίως ταμπλό major διοργάνωσης.

Το κυριότερο, πάντως, είναι ότι πιστεύει ξανά στον εαυτό της, αφού πρώτα τόλμησε να κάνει σημαντικές αλλαγές στην καριέρα της.

«Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίοι μήνες ότι ήταν πάρα πολύ θετικοί, αλλά εγώ θα έλεγα το ίδιο για όλη τη χρονιά», είπε στο SDNA η Νο.2 τενίστρια της Ελλάδας. «Ξεκίνησα τη σεζόν με πολλές αμφιβολίες, έκανα μία αλλαγή προπονητή που ήταν απαραίτητη και δεν τολμούσα να την κάνω. Μου άρεσε ο προπονητής που είχα, αλλά αυτός με τον οποίο ταξίδευα δεν ήταν τόσο έμπειρος, να το πω έτσι, και ήξερα ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή. Έπρεπε, όμως, να αλλάξω και πόλη, οπότε αυτό το φοβόμουν λίγο πάλι, το να αλλάξω πόλη σε αυτή την ηλικία, δεν ήξερα αν θα βγει σε καλό. Αλλά τελικά το τόλμησα, γιατί μέσα μου ξέρω ότι μπορώ να πάω ακόμη καλύτερα. Το τόλμησα σε μία περίοδο που δεν είχα πάει πολύ καλά. Ξεκινήσαμε (με τον Χερμάν Οχέδα) από χαμηλά, αλλά από την αρχή κατάλαβα ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά. Και, πράγματι, αυτό συνέβη».

Στη συνέχεια μίλησε πιο αναλυτικά για τις κινήσεις που έγιναν με τον νέο προπονητή της. «Ρίξαμε πολλή δουλειά, τα συζητήσαμε όλα. Από την αρχή της χρονιάς που ήμουν στο 280 βλέπαμε βιντεάκια δικά μου, που έπαιζα όταν ήμουν στο Top 150, στο καλύτερό μου ranking, το 143, κοιτούσαμε όλες τις λεπτομέρειες. Και νιώθω ότι αυτή τη φορά ήμασταν προετοιμασμένοι για να ξαναπάω σε αυτό το ranking. Στο 143 και παραπάνω. Το συζητούσαμε, το έλεγε ο προπονητής μου και μου έδινε την αυτοπεποίθηση ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα».

Και πρόσθεσε: «Σιγά-σιγά, μιλώντας στο γήπεδο, κάνοντας δουλειά, κοιτώντας βίντεο, αναλύοντας, αλλά και μιλώντας εκτός γηπέδου, όλο αυτό μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών, δύο ημιτελικοί στην WTA όπου δεν είχα ξαναπάει, νομίζω είναι το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι το πιστεύαμε, αλλά άλλο να το βλέπεις να έρχεται. Όταν το βλέπεις σου δίνει παραπάνω πίστη ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερα πράγματα. Οπότε συνεχίζουμε τη δουλειά!».

Η Δέσποινα προετοιμάζεται αυτές τις μέρες στη Μαγιόρκα και στο τέλος του μήνα θα αναχωρήσει για το Περθ, καθώς θα ενισχύσει για άλλη μια χρονιά την Team Greece στο United Cup. «Ξεκινάμε πάντα στο United Cup, που είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση, μαζί με τα παιδιά, με τον Στέφανο και την Μαρία, σαν αρχηγούς. Πιστεύω θα τα πάμε πολύ καλά φέτος. Είμαστε όλοι ανανεωμένοι. Θέλουμε να δείξουμε τι σκληρά καρύδια είμαστε και πιστεύω θα τα πάμε πολύ καλά.

Όσο για την επιστροφή της στο Australian Open; «Μετά έρχεται πάλι η Μελβούρνη, προκριματικά Grand Slam μετά από ένα χρόνο απουσίας και έχω μεγάλη όρεξη. Βέβαια, είναι ένα τουρνουά, όπως όλα τα άλλα. Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, αλλά και να μην γίνει, συνεχίζουμε τη δουλειά. Και σίγουρα θα έρθουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση και το ξέρω μέσα μου ότι θα γίνει σίγουρα».