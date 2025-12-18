Γι' αυτό «χώρισαν» Αλκαράθ και Φερέρο

Ο κόσμος του τένις είναι ακόμα σε... σοκ για το ξαφνικό «διαζύγιο» του Κάρλος Αλκαράθ με τον Χούαν Κάρλος Φερέρο και όλοι «ψάχνονται» για να βρουν τι συνέβη!

Ήταν, άλλωστε, η καλύτερη σεζόν του νεαρού Ισπανού, που κατέκτησε δύο major τίτλους και είχε μόλις εννιά ήττες σε 80 αγώνες! Γιατί, λοιπόν, να μπει τέλος σε μια τόσο επιτυχημένη συνεργασία;

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο της Ισπανίας, αιτία ήταν μια διαφωνία των δύο πλευρών σχετικά με το συμβόλαιο του Φερέρο για τη νέα σεζόν. Πέρα από το οικονομικό, φαίνεται ότι «αγκάθι» ήταν και οι εβδομάδες παρουσίας του Ισπανού κόουτς στο box του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο.

Αυτό, όμως, ενδεχομένως να ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε γενικότερα μια «κόντρα» του Ισπανού με τον πατέρα του Κάρλος, αναφορικά με αποφάσεις για την καριέρα του νεαρού τενίστα, κάτι που είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια στο περιβάλλον του 22χρονου τενίστα.

Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, ο Φερέρο είπε ξεκάθαρα ότι εκείνος θα ήθελε να παραμείνει στο πλευρό του Κάρλος: «Υπήρξαμε μια καταπληκτική ομάδα παρά τις δυσκολίες και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να έχετε μεγάλες επιτυχίες. Μακάρι να μπορούσα να συνεχίσω. Είμαι πεπεισμένος ότι οι καλές αναμνήσεις και οι καλοί άνθρωποι πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να ξανασυναντηθούν».

Δεν είναι τυχαίο και ότι, όπως αναφέρει η Marca, θα αναβαθμιστεί τώρα ο ρόλος του Άλβαρο Αλκαράθ, του μεγάλου αδερφού του Κάρλος, στην ομάδα.

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του Φερέρο, προς το παρόν παίρνει τα ηνία ο Σαμουέλ Λόπεθ, που ταξίδευε πέρυσι με τον Αλκαράθ όταν απουσίαζε ο head coach του. Αυτή θα είναι η εικόνα της ομάδας στο Australian Open, όμως, θα ακολουθήσουν σύντομα μεγαλύτερες αλλαγές και θα δούμε ξανά δίπλα στον Κάρλος ένα μεγαλύτερο όνομα.