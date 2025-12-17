Χώρισαν δρόμους Αλκαράθ και Φερέρο!

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η ανακοίνωση του Κάρλος Αλκαράθ, για τη λύση της συνεργασίας του με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο.

Ο Ισπανός τενίστας και ο Φερέρο πορεύτηκαν μαζί επί επτά χρόνια, χτίζοντας μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης και εξαιρετικής χημείας, η οποία συνοδεύτηκε από σπουδαίες διακρίσεις και την εκτόξευση του Αλκαράθ στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αλκαράθ μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνεργασία τους δεν θα συνεχιστεί το 2026. Η απόφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν κοινή, ενώ οι τόνοι παρέμειναν απολύτως φιλικοί και συναισθηματικοί, με τον Ισπανό πρωταθλητή να μιλά με ιδιαίτερη θέρμη για τον άνθρωπο που αποτέλεσε όχι μόνο προπονητή, αλλά και κομμάτι της «οικογένειάς» του.

Πλέον, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επόμενη ημέρα στο επιτελείο του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Τη φετινή σεζόν, ο Αλκαράθ δούλεψε με δύο προπονητές, τον Χουάν Κάρλος Φερέρο και τον Σάμου Λόπεθ, οι οποίοι μάλιστα τιμήθηκαν από την ATP με το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κάρλος Αλκαράθ:

«Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι και εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο κοινό μας ταξίδι ως παίκτης και προπονητής.

Σε ευχαριστώ που έκανες πραγματικότητα τα παιδικά μου όνειρα. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή όταν ήμουν ακόμη παιδί και, σε όλο αυτό το διάστημα, με συνόδευσες σε ένα απίστευτο ταξίδι, μέσα και έξω από το γήπεδο. Και απόλαυσα κάθε του βήμα.

Φτάσαμε στην κορυφή και νιώθω πως, αν έπρεπε να χωρίσουν οι αθλητικοί μας δρόμοι, έπρεπε να γίνει ακριβώς εκεί – στο σημείο για το οποίο πάντα δουλεύαμε και ονειρευόμασταν.

Οι αναμνήσεις είναι αμέτρητες και το να ξεχωρίσω μία θα ήταν άδικο. Με βοήθησες να εξελιχθώ ως αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος. Και αυτό που εκτιμώ περισσότερο είναι ότι απόλαυσα τη διαδρομή. Αυτό κρατάω: τον δρόμο που διανύσαμε μαζί.

Τώρα ανοίγουν νέοι κύκλοι και για τους δύο, με αλλαγές, νέες προκλήσεις και νέα πρότζεκτ. Είμαι σίγουρος ότι θα τα αντιμετωπίσουμε όπως πάντα, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό.

Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο σε ό,τι κι αν ακολουθήσει. Νιώθω ήρεμος γνωρίζοντας ότι δεν αφήσαμε τίποτα πίσω και ότι τα δώσαμε όλα ο ένας για τον άλλον».