Νέα μέτρα της ATP για ακραίες θερμοκρασίες

Η ATP ενέκρινε την εφαρμογή νέου κανονισμού για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν του 2026.

Ο νέος κανονισμός βασίζεται στον δείκτη Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) και προβλέπει σαφή όρια τόσο για την εφαρμογή μέτρων δροσισμού όσο και για τη διακοπή αγώνων σε ματς best-of-three ματς στο μονό.

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός

10λεπτο διάλειμμα δροσισμού

Όταν ο δείκτης WBGT φτάνει ή ξεπερνά τους 30,1°C κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων σετ, ενεργοποιούνται ειδικά μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση, μετά το τέλος του δεύτερου σετ, οποιοσδήποτε από τους δύο παίκτες μπορεί να ζητήσει 10λεπτο διάλειμμα δροσισμού, το οποίο ισχύει υποχρεωτικά και για τους δύο.

Στο διάστημα αυτό, οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να ενυδατωθούν, να αλλάξουν ρουχισμό, να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν μέσα ψύξης και να δεχθούν οδηγίες από τον προπονητή τους, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ATP.

Διακοπή αγώνα

Σε περίπτωση που ο δείκτης WBGT ξεπεράσει τους 32,2°C, οι αγώνες θα διακόπτονται άμεσα για λόγους ασφάλειας.

Η νέα ρύθμιση της ATP εισάγει ένα πιο οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση της ακραίας ζέστης, με βασικό στόχο την προστασία της υγείας των παικτών. Παράλληλα, βελτιώνονται οι συνθήκες και για θεατές, διαιτητές, ball boys/girls και το προσωπικό των τουρνουά.