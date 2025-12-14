Προπονήθηκε με Τζόκοβιτς ο Παγώνης (pic)

Ο Nόβακ Τζόκοβιτς έκανε πραγματικότητα το όνειρο του Ραφαήλ Παγώνη, καλώντας τον σε κοινή προπόνηση στο Four Seasons!

Καθώς ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν στη Βούλα, ο Σέρβος θρύλος άνοιξε την πόρτα της προπόνησής του στον 14χρονο Ράφα, που έλαμψε φέτος στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις U14. Όπως ήταν φυσικό, ο νεαρός τενίστας... τρελάθηκε!

«Σήμερα ονειρεύτηκα ότι με προσκάλεσε να παίξω μαζί του τένις ο Nόβακ Τζόκοβιτς», έγραψε στο Instagram o Παγώνης. «Ήταν ευγενικός, γενναιόδωρος και μου είπε τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ μην με ξυπνήσετε απ' αυτό το όνειρο! Σε ευχαριστώ Nόβακ για αυτή την εξωπραγματική εμπειρία! Τα λέμε σύντομα...».

Χθες, θυμίζουμε, ο Παγώνης έπεσε τυχαία πάνω στον Nόλε στο κλαμπ και φωτογραφήθηκε μαζί του.