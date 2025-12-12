Αγαπημένος του κοινού για τρίτη σερί χρονιά ο Σίνερ

Ο Γιάνικ Σίνερ μπορεί να ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Νο.2 του κόσμου, όμως είναι Νο.1 στις καρδιές των φιλάθλων!

Για του λόγου το αληθές, ο κάτοχος τεσσάρων major τίτλων, ψηφίστηκε για τρίτη σερί χρονιά ως Fans’ Favourite!

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ψηφίσατε», είπε ο 24χρονος Ιταλός σε μήνυμα προς τον κόσμο. «Το να κερδίζω ξανά το βραβείο σημαίνει τα πάντα για εμένα. Ήταν μια πολύ έντονη χρονιά, αλλά μου δίνετε τόσο πολλή ενέργεια και αγάπη, ιδιαίτερα όταν μπαίνω στο γήπεδο και αγωνίζομαι μπροστά σας. Είναι το καλύτερο συναίσθημα για εμάς τους τενίστες, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προετοιμαστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να είμαι έτοιμος για την επόμενη χρονιά, και θα σας δω όλους πολύ, πολύ σύντομα».