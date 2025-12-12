Χειρουργήθηκε στο χέρι ο Ναδάλ

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο Ράφα Ναδάλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι.

«Χθες, ο Ράφα Ναδάλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Βαρκελώνη, όπου χειρουργήθηκε στο δεξί του χέρι λόγω σοβαρής οστεοαρθρίτιδας της τραπεζομετακαρπικής άρθρωσης», αναφέρει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του θρυλικού Ισπανού. «Η διαδικασία αφορούσε αρθοπλαστική με στόχο την εξάλειψη του πόνου και την αποκατάσταση της κινητικότητας της άρθρωσης».

Ο ίδιος έκανε χιούμορ σε σχετική ανάρτησή του: «Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026. Χρειάστηκε να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζα για πολύ καιρό, αλλά ελπίζω να είμαι καλά σύντομα!».