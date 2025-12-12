Χειρουργήθηκε στο χέρι ο Ναδάλ

«Χθες, ο Ράφα Ναδάλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Βαρκελώνη, όπου χειρουργήθηκε στο δεξί του χέρι λόγω σοβαρής οστεοαρθρίτιδας της τραπεζομετακαρπικής άρθρωσης», αναφέρει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του θρυλικού Ισπανού. «Η διαδικασία αφορούσε αρθοπλαστική με στόχο την εξάλειψη του πόνου και την αποκατάσταση της κινητικότητας της άρθρωσης».
Ο ίδιος έκανε χιούμορ σε σχετική ανάρτησή του: «Φαίνεται ότι δεν θα μπορέσω να παίξω στο Australian Open 2026. Χρειάστηκε να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζα για πολύ καιρό, αλλά ελπίζω να είμαι καλά σύντομα!».
Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025
He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! 🤗
Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂
I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl