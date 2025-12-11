«Αθόρυβη» βοήθεια του Τσιτσιπά στην οικογένεια Γελαδάρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέδειξε για ακόμη μια φορά το πόσο στηρίζει έμπρακτα τους νέους Έλληνες αθλητές.

Μόλις ενημερώθηκε για την καμπάνια που ξεκίνησε ο ομογενής Χάρης Μανάρας, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η οικογένεια του 18χρονου τενίστα Οδυσσέα Γελαδάρη ώστε να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το Australian Open Junior 2026, έσπευσε να βοηθήσει.

Με μια κίνηση απόλυτα διακριτική και μακριά από τη δημοσιότητα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πρόσφερε σημαντική οικονομική στήριξη, εξασφαλίζοντας ότι ο νεαρός αθλητής δεν θα χάσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς κάνει κάτι ανάλογο, αφού στηρίζει συστηματικά και αθόρυβα όσους προσπαθούν να κάνουν το επόμενο βήμα στον αθλητισμό.

Βοήθησε, όμως, και ο απλός κόσμος τον Γελαδάρη μέσω της καμπάνιας του Μανάρα κι έτσι ο νεαρός τενίστας θα κάνει το μεγάλο ταξίδι για να αγωνιστεί στο J300 του Traralgon και στα προκριματικά του Australian Open Junior.

Έτσι, η Ελλάδα θα έχει φέτος τέσσερις εκπροσώπους στη Μελβούρνη, αφού θα βρεθούν εκεί Τσιτσιπάς, Σάκκαρη, Παπαμιχαήλ και Γελεδάρης!