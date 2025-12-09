Fundraising για το ταξίδι του Οδυσσέα Γελαδάρη στην Αυστραλία

Μια σημαντική πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον Οδυσσέα Γελαδάρη, τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στην κατηγορία U18, προκειμένου να αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία που του παρουσιάζεται: τη συμμετοχή στο Australian Open τον Ιανουάριο.

Ο Γελαδάρης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού τένις, έχοντας διατηρηθεί στο Νο.1 των ελληνικών 18αριών στις κατατάξεις της ΕΦΟΑ, ενώ διαγράφει σταθερά ανοδική πορεία και στο ITF Juniors Tour. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.139 παγκοσμίως, έχοντας φτάσει μέχρι το Νο.135 πριν λίγες εβδομάδες, ενώ φέτος πανηγύρισε δύο τίτλους σε διοργανώσεις J100, στη Λευκωσία και στην Αριδαία.

Με αυτές τις επιδόσεις, κέρδισε το δικαίωμα συμμετοχής σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά events που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο στην Αυστραλία: το J300 του Traralgon και τα προκριματικά του Australian Open U18.

Το μεγάλο «αγκάθι» είναι το οικονομικό, καθώς –όπως συμβαίνει με πολλούς Έλληνες αθλητές– δεν υπάρχει θεσμική στήριξη ή χορηγική κάλυψη. Για να μην χαθεί λοιπόν η ευκαιρία συμμετοχής σε ένα Grand Slam, απαιτείται οικονομική βοήθεια που θα καλύψει τα απολύτως απαραίτητα έξοδα ταξιδιού και παρουσίας στην Αυστραλία.

Για τον σκοπό αυτό, ο Ελληνοαυστραλός Χάρης Μανάρας, γνωστός για τη σταθερή του στήριξη στους Έλληνες αθλητές που ταξιδεύουν στη χώρα, ξεκίνησε καμπάνια fundraising μέσω της πλατφόρμας GoFundMe . Ο στόχος έχει τεθεί στα 7.000 αυστραλιανά δολάρια (ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 4.000 ευρώ), ώστε να καλυφθούν τα βασικά: αεροπορικά, διαμονή και μετακινήσεις για τον αθλητή και τον προπονητή του.

Ο στόχος, μάλιστα, φαίνεται ότι θα επιτευχθεί, καθώς έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 5.000 δολάρια.