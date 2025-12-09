Φιλική νίκη επί Φονσέκα ο Αλκαράθ (vids)

Η πολυαναμενόμενη πρώτη συνάντηση του Κάρλος Αλκαράθ με τον Ζοάο Φονσέκα έγινε χθες στο Μαϊάμι, έστω και αν ήταν σε φιλικό επίπεδο!

Το δείγμα, πάντως, ήταν άκρως εντυπωσιακό, με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο να παίρνει τη νίκη με 7-6, 2-6, 10-8 μετά από πολύ καλή εμφάνιση.

Ο αγώνας έγινε στο πλαίσιο του Miami Invitational μπροστά σε 14.000 φιλάθλους που κατέκλυσαν το loanDepot Park και είχαν την ευκαιρία να δουν και διπλό, όπου Αλκαράθ/Πεγκούλα νίκησαν με 10-8 τους Φονσέκα/Ανισιμόβα.

Στις εξέδρες ήταν και οι Σέρχιο Μπουσκέτς, Ζόρντι Άλμπα, που το Σάββατο κατέκτησαν το MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, ενώ πριν το φιλικό ο Κάρλος είχε την ευκαιρία να παίξει τένις με τον θρυλικό Ρονάλντο.

Ο 22χρονος Ισπανός θα κλείσει τον κύκλο των φιλικών του αγώνων εν όψει της νέας σεζόν με την αναμέτρησή του κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ στη Σεούλ στις 10 Ιανουαρίου. πριν πάει στη Μελβούρνη για το πρώτο Grand Slam της σεζόν (18/1/1/2).

We're loving this matchup already 🔥



Stream Alcaraz vs. Fonseca in Miami live on our app 📲 pic.twitter.com/wcuBrCIhjM — Tennis Channel (@TennisChannel) December 9, 2025