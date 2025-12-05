Για πρώτη φορά σε όλες τις κατηγορίες του Winter Cups 2026 η Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στο Winter Cups 2026 με αποστολές και στις 6 κατηγορίες.

Το πρόγραμμα ανά κατηγορία είναι:

Αγόρια – Κορίτσια 12: 30 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου.

Τα αγόρια 12 θα ταξιδέψουν στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας όπου στην Α' Ζώνη των προκριματικών αγώνων, θα συναντηθούν με τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Τα Κορίτσια 12 θα μεταβούν στο Ελσίνκι στη Δ' Ζώνη με τη Γεωργία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.

Αγόρια-Κορίτσια 14: 3-6 Φεβρουαρίου.

Τα αγόρια 14 θα βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη στη Δ' Ζώνη και θα διεκδικήσουν με την Κύπρο, τη Γεωργία και τη Νορβηγία το ένα από τα δύο εισιτήρια του τουρνουά. Τα κορίτσια 14 θα είναι στο Blois της Γαλλίας, όπου θα διεκδικήσουν πρώτα την είσοδο στο τουρνουά της Β' Ζώνης, απέναντι σε μια εκ των Κύπρου, Γεωργίας και Λουξεμβούργου.

Αγόρια – Κορίτσια 16: 3-6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τα Αγόρια 16 θα δώσουν έναν αγώνα με το Μονακό (3 Φεβρουαρίου 2026). Με νίκη, θα περάσουν στο τουρνουά της Α' Ζώνης, στο Reggio Emilia της Ιταλίας, με τις ομάδες της Κροατίας, Κύπρου, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Ουκρανίας. Τα κορίτσια 16 θα βρεθούν στην Α' Ζώνη, που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό της Κύπρου με την Κύπρο, Αυστρία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία και Σερβία.

Οι αποστολές των Εθνικών μας ομάδων για το Winter Cups 2026, όπου θα συμμετέχουν 35 χώρες, θα αποτελούνται από τους/τις τρεις (3) καλύτερους/ες παίκτες/τριες ανά κατηγορία.