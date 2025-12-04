Προετοιμάζεται στην Αθήνα και η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ανεβάζει σιγά-σιγά ρυθμούς εν όψει της νέας σεζόν, που ξεκινάει σε περίπου έναν μήνα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στην Αθήνα και προετοιμάζεται εδώ και δύο εβδομάδες στο TATΟΪ Club.

Θα μείνει στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή (7/12) και θα μετά θα πάει στο Ντουμπάι και θα συνεχίσει εκεί τις προπονήσεις, για να μπει περισσότερο σε... κλίμα Αυστραλίας.

Θα επιστρέψει στην Αθήνα για τις γιορτές και θα ακολουθήσει το ταξίδι στο Περθ, για να λάβει μέρος στο United Cup (2-11/1) ως μέλος της Team Greece.

Θυμίζουμε ότι στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις μέρες και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επίσης επέλεξε το TATΟΪ Club για την προετοιμασία του.