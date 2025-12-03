Το πλάνο του Τσιτσιπά μέχρι την έναρξη της σεζόν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Αθήνα και προετοιμάζεται εν όψει της νέας σεζόν.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκίνησε προπονήσεις στο TATΟΪ Club και το πλάνο του είναι να παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του μήνα.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ντουμπάι, όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, πριν ταξιδέψει στην Αυστραλία για την έναρξη της σεζόν.

Ο πρώτος του σταθμός θα είναι το Περθ για το United Cup (2/1), ενώ θα ακολουθήσει η Μελβούρνη και το Australian Open (18/1-1/2).

Το θετικό είναι ότι ο Στέφανος νιώθει για την ώρα καλύτερα σε ό,τι αφορά το γνωστό πρόβλημά του στη μέση.

Ο 27χρονος τενίστας ταλαιπωρήθηκε πολύ το 2025 και, μάλιστα, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από πέντε διαδοχικά τουρνουά στο φινάλε της σεζόν.