Ετοιμάζεται για επιστροφή η 44χρονη Σερένα Γουίλιαμς!

H Σερένα Γουίλιαμς φαίνεται ότι θα επιστρέψει στο επαγγελματικό τένις από την άνοιξη του 2026!

Η θρυλική Αμερικανίδα μπήκε ξανά στο πρόγραμμα αντι-ντόπινγκ της ITIA (International Tennis Integrity Agency) και θα έχει πάρει το πράσινο φως για να αγωνιστεί το αργότερο ως τον Απρίλιο!

Το θέμα τώρα είναι τι θα επιλέξει να κάνει, δηλαδή αν θα αγωνιστεί στο διπλό ή αν θα κάνει το μεγάλο βήμα επιστρέφοντας στο μονό.

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι η 44χρονη Αμερικανίδα ήθελε να παίξει φέτος στο διπλό του US Open μαζί με τη Βίνους, όμως δεν πρόλαβε να μπει στο πρόγραμμα της ITIA.

Υπενθυμίζεται ότι η Σερένα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση πριν από περίπου τρία χρόνια, ενώ η μεγάλη της αδερφή επέστρεψε φέτος στα γήπεδα μετά από 1,5 χρόνο.