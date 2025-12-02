Ξεκίνησε προπονήσεις ο Τσιτσιπάς (vid)

Μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην Ελλάδα και ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Ο 27χρονος τενίστας άρχισε προπονήσεις στο Τατόι και το βλέμμα του είναι στραμμένο στην Αυστραλία, όπου ο πρώτος σταθμός του θα είναι το Περθ.

Αρχικά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο United Cup (2-11/1) και θα ακολουθήσει, φυσικά, το Australian Open (18-1/1/2), το πρώτο μεγάλο ραντεβού της σεζόν.

Το βασικό θέμα, βέβαια, για τον Στέφανο είναι να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση, που τον κράτησε εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες.

Μαζί του σήμερα στο Τατόι ήταν και ο αδερφός του, ο Πέτρος, που επίσης είναι μέλος της ομάδας που θα αγωνιστεί στο United Cup.