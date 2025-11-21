Μητέρα Tσιτσιπά: «Ο Στέφανος είναι στην Αφρική, μάλλον οδηγούσε άλλος» (vid)

Και η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά υποστήριξε ότι πιθανότατα δεν οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητό του, όταν έγινε η παράβαση στην Αττική Οδό.

«Τώρα ο Στέφανος είναι στην Αφρική, κάνει διακοπές», είπε η Τζούλια Σαλνικόβα στην εκπομπή Super Katerina. «Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία σιγά σιγά. Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου».

Θυμίζουμε ότι το αυτοκίνητο του Τσιτσιπά καταγράφηκε να τρέχει με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό πριν από δύο μήνες.