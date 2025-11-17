Κράτησε το Νο.1 ο Αλκαράθ, career high ο Αλιασίμ

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι και επισήμως ο καλύτερος παίκτης της φετινής σεζόν.

Ο 22χρονος Ισπανός ολοκλήρωσε τη σεζόν ως Νο.1 του κόσμου, όμως η απόστασή του από τον Γιάνικ Σίνερ (Νο.2), νικητή στο Τορίνο, είναι μόλις 550 βαθμοί, κάτι που σημαίνει ότι θα γίνει μεγάλη μάχη για την κορυφή από το ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρετάει το 2025 ως Νο.4, αν και επέλεξε τη φετινή σεζόν να αγωνιστεί σε λιγότερα τουρνουά και να μην παίξει για δεύτερη σερί φορά στο ATP Finals. Και αυτό είναι ένα ακόμα ρεκόρ για τον Νόλε, που τελειώνει τη χρονιά στο Top 4 για 16η φορά στην καριέρα του, ξεπερνώντας Ρότζερ Φέντερερ (15) και Ράφα Ναδάλ (15)!

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, από την πλευρά του, που έφτασε στα ημιτελικά του Τορίνο, έκανε άλμα στην πρώτη πεντάδα, σημειώνοντας career high, ενώ στο Νο.3 είναι ο Σάσα Ζβέρεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, τέλος, παραμένει στο Νο.34 του κόσμου και κινδυνεύει να μην είναι seeded στο Australian Open.