Επιστρέφει στο United Cup η Ελλάδα

Η Team Greece θα λάβει μέρος στο United Cup για τέταρτη σερί χρονιά.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την entry list του μεικτού event για το 2026 και παρούσα είναι και η ελληνική ομάδα, που θα αποτελείται από τους Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Team USA, κάτοχος του τίτλου, και ακολουθούν Καναδάς, Ιταλία, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία.

Όπως κάθε χρόνο, στο τουρνουά θα εμφανιστούν μεγάλα ονόματα και φέτος δεσπόζει η παρουσία των Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ, Ναόμι Οσάκα, Τζάσμιν Παολίνι, Μπελίντα Μπέντσιτς, Έμα Ραντουκάνου, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, Σάσα Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτζ, Σταν Βαβρίνκα, Άλεξ Ντε Μινόρ, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Κάσπερ Ρουντ και Γιάκουμπ Μένσικ.

Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα (17/11) και οι αγώνες θα διεξαχθούν από 2 ως τις 11 Ιανουαρίου στο Περθ και το Σίδνεϊ. Κάθε πόλη θα φιλοξενήσει τρία γκρουπ των τριών και στα προημιτελικά περνούν οι νικήτριες των γκρουπ και η καλύτερη δεύτερη. Τα ημιτελικά και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ (10-11/1).

Κάθε tie θα περιλαμβάνει δύο ματς μονού (με τρία τάι μπρέικ σετ) και ένα μεικτού διπλού (με δύο τάι μπρέικ σετ και ένα σούπερ τάι μπρέικ).

Η διοργάνωση, φυσικά, είναι ένα από τα warm-up events εν όψει Australian Open (18/1-1/2).