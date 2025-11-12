Τζόκοβιτς: «Δεν πρόκειται να πω αν είμαι ο καλύτερος ή όχι, θα ήταν ασέβεια για τον Ναδάλ, τον Φέντερερ και όλους τους υπόλοιπους»

Ο Πιρς Μόργκαν σε συνέντευξη του με τον κορυφαίο τενίστα της σύγχρονης εποχής. Νόβακ Τζόκοβιτς, απολογήθηκε για την κριτική που του έχει ασκήσει στο παρελθόν, με τον 24 φορές πρωταθλητή grand slam να την κάνει δεκτή εξηγώντας πως ουδέποτε ήταν «αντιεμβολιαστής», αλλά «υπέρ της ελευθερίας επιλογής», ενώ μίλησε και για την υπόθεση ντόπινγκ του Γιανίκ Σίνερ, την απέλασή του από την Αυστραλία το 2022, για τη θέση του στη συζήτηση περί GOAT (Greatest Of All Time) στο τένις και για το πώς θέλει να τον θυμούνται.

Για το ποιος είναι ο GOAT του τένις

Ο Τζόκοβιτς απέφυγε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως τον καλύτερο όλων των εποχών, αποφεύγοντας να συγκρίνει τα νούμερά του με εκείνα των Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ, επισημαίνοντας πόσο δύσκολο είναι να συγκρίνεις διαφορετικές εποχές.

«Δεν πρόκειται να πω αν είμαι ο καλύτερος ή όχι, γιατί δεν είναι δική μου θέση να το πω», είπε. «Και θα ήταν πολύ ασέβεια προς εκείνους που άνοιξαν τον δρόμο για τον Ναδάλ, τον Φέντερερ και όλους τους υπόλοιπους.

Είναι τόσο δύσκολο να συγκρίνεις εποχές· το άθλημά μας έχει περάσει από τεράστιες μεταμορφώσεις τα τελευταία 50 χρόνια.»

Ο Μόργκαν έδειξε τις γνώσεις του στο άθλημα μιλώντας για ρακέτες, ενώ ο Τζόκοβιτς πρόσθεσε ότι έχουν αλλάξει επίσης οι μπάλες, οι επιφάνειες, τα επιτελεία, η ένταση της προετοιμασίας και η ποιότητα των δεδομένων και της πληροφορίας που έχουν σήμερα οι παίκτες.

Ανάμεσα στους θρύλους που άνοιξαν τον δρόμο για τη γενιά του, ο Τζόκοβιτς ανέφερε τους Τζον ΜακΕνρό και Μπιόρν Μποργκ. Είπε επίσης πως θεωρεί τον πρώην προπονητή του, Μπόρις Μπέκερ —έξι φορές πρωταθλητή Grand Slam— «μέλος της οικογένειάς του».

Για το τέλος της καριέρας του, τον Σίνερ και τον Αλκαράθ

Ο Τζόκοβιτς δήλωσε ότι πλέον δεν βλέπει τα Grand Slams ως τα πιο ρεαλιστικά του πεδία για να νικήσει τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ, οι οποίοι έχουν ανοίξει μεγάλη διαφορά στην κορυφή του ανδρικού τένις τα τελευταία δύο χρόνια.

Είπε επίσης ότι θέλει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «σε φάση μετάβασης», όπου προσπαθεί να διατηρήσει το κίνητρό του ενώ αντιμετωπίζει τις «πραγματικότητες» της φυσικής του κατάστασης.

«Ήμουν ο κυρίαρχος παίκτης για πάνω από 20 χρόνια και τώρα κυριαρχούν πάνω μου ο Αλκαράθ και ο Σίνερ…»

Ο Μόργκαν τον διέκοψε ρωτώντας πόσο ταπεινωτικό είναι αυτό.

«Είναι η φυσική εξέλιξη του αθλητισμού», απάντησε ο Τζόκοβιτς. «Είναι υπέροχοι για το άθλημά μας.»

Ο Τζόκοβιτς είπε ότι δεν ήθελε να δει τον επικό τελικό του Ρολάν Γκαρός ανάμεσα σε Αλκαράθ και Σίνερ, γιατί όταν ένα τουρνουά τελειώνει για εκείνον, θέλει να αποσυνδέεται πλήρως. Πήρε λοιπόν την οικογένειά του για βόλτα, αλλά τελικά το παρακολούθησαν γιατί ο αγώνας κράτησε περισσότερο απ’ όσο περίμεναν και η σύζυγος και τα παιδιά του επέμειναν.

Έτσι, παρότι αρχικά δεν ήθελε να κοιτάξει την οθόνη, κατέληξε να εντυπωσιαστεί τακτικά και τελικά να αισθανθεί θαυμασμό — συναίσθημα που έχει νιώσει μόλις «σε τέσσερις ή πέντε αγώνες» στη ζωή του.

«Το καλύτερό μου επίπεδο τώρα, το καλύτερο δικό τους επίπεδο τώρα — είναι καλύτεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Ο Μόργκαν τον ρώτησε για τη φυσική του κατάσταση. Ο Τζόκοβιτς είπε ότι πρόκειται για το να γνωρίζει κανείς το σώμα του και τι μπορεί να πετύχει με την ηλικία.

«Κατά κάποιον τρόπο, ακόμα νομίζω ότι είμαι σούπερμαν, ότι δεν μπορώ να τραυματιστώ ή να είμαι αδύναμος», είπε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «πήρα ένα μάθημα ρεαλισμού τα τελευταία δύο χρόνια».

Παρόλα αυτά, τόνισε πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να νικήσει όποιον βρεθεί απέναντί του στο φιλέ.

«Δεν μπαίνω στο κορτ ως τενίστας»

Σε μια συζήτηση για τις πιέσεις της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής, ο Τζόκοβιτς θυμήθηκε την παιδική του ηλικία στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κοσσόβου και είπε πως δεν μπαίνει στο κορτ ως τενίστας, αλλά ως άνθρωπος «που πρέπει να διαχειριστεί όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην προσωπική του ζωή και που ο κόσμος δεν γνωρίζει ή δεν χρειάζεται να γνωρίζει».

Ο Μόργκαν τον ρώτησε ποια περίοδος επηρέασε περισσότερο τις επιδόσεις του — οι καλές ή οι κακές στιγμές.

Ο Τζόκοβιτς απάντησε ότι η αντιξοότητα τον τροφοδοτεί και τον έχει τροφοδοτήσει, ιδίως στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αλλά πρόσθεσε πως πλέον «κουράζεται» να αντλεί δύναμη από αρνητικά συναισθήματα. Η θετικότητα, είπε, είναι «πιο δημιουργική ενέργεια».

Η συνειδητοποίηση ότι θέλει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά του στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, τον βοήθησε να αλλάξει νοοτροπία.

«Μία από τις μεγαλύτερες μου κινητήριες δυνάμεις είναι να βλέπουν και τα δύο παιδιά μου τον μπαμπά τους να κερδίζει Grand Slams και να είναι εκεί. Και ήμουν τόσο ευλογημένος που το έζησα αυτό πολλές φορές», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα ήταν όνειρό του να παίξει με τον γιο του, Στέφαν, 11 ετών, σε έναν αγώνα, αστειευόμενος ότι δεν θα του χαριζόταν και θα τον “έκανε σκόνη”.

Για την κορύφωση της καριέρας του, αναφέρθηκε στην περίοδο 2015–μέσα 2016, όταν κατέκτησε πέντε από τα έξι διαθέσιμα Grand Slams, φτάνοντας τελικό και στο άλλο. Από τις αρχές του 2015 έως το τέλος του Roland Garros 2016, είχε ρεκόρ 126-9.

Δεν πιστεύει ότι υπήρξε ποτέ παίκτης που θα μπορούσε να σταματήσει εκείνη την περίοδο κυριαρχίας του και περιέγραψε πως ένιωσε «άδειος» όταν τα αποτελέσματά του έπεσαν κατακόρυφα στο δεύτερο μισό του 2016.

Για την υπόθεση ντόπινγκ του Σίνερ

Αφού ο Μόργκαν έκανε ένα αστείο για το ότι ο Σίνερ και ο Αλκαράθ είναι τόσο καλοί που μοιάζουν με ρομπότ, ρώτησε τον Τζόκοβιτς αν οι κορυφαίοι παίκτες τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης.

«Αυτό το σύννεφο θα τον ακολουθεί, όπως το σύννεφο του Covid θα ακολουθεί εμένα», είπε ο Τζόκοβιτς, αναφερόμενος στην απέλασή του από την Αυστραλία το 2022.

Μίλησε για το ζήτημα που ταλανίζει το τένις μετά την υπόθεση Σίνερ: ένα άθλημα με δύο ταχύτητες — σε χρηματοδότηση, προτιμήσεις γηπέδων, προγράμματα, χορηγίες και πολλά άλλα — αντιμετωπίζεται σαν να είναι ίδιο σε επίπεδο αντι-ντόπινγκ, παρότι οι υποθέσεις εξετάζονται με βάση τα πρωτόκολλα της International Tennis Integrity Agency (ITIA).

«Ήταν κάτι τεράστιο… Με τον καιρό θα ξεθωριάσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα εξαφανιστεί ποτέ», είπε.

Ο Μόργκαν τον ρώτησε αν πιστεύει τον Σίνερ, και ο Τζόκοβιτς απάντησε ότι πάντα του φαινόταν πολύ ειλικρινής, από τότε που προπονούνταν μαζί στην ακαδημία του Ρικάρντο Πιάτι στην Ιταλία.

«Όταν συνέβη αυτό, έμεινα πραγματικά άναυδος», είπε. «Πιστεύω ότι δεν το έκανε επίτηδες, αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν όλη την υπόθεση είναι γεμάτος κόκκινες σημαίες.»

Ο Μόργκαν παρατήρησε ότι αν ο Σίνερ ήταν Νο. 500 στον κόσμο, θα είχε τιμωρηθεί, κάτι που είναι απολύτως πιθανό, δεδομένης της τεράστιας διαφοράς στους πόρους που έχουν οι κορυφαίοι παίκτες σε σχέση με τους χαμηλότερα καταταγμένους — διαφορά που ο Τζόκοβιτς περιέγραψε ως «προνομιακή μεταχείριση».

Μίλησε επίσης για «έλλειψη συνέπειας» και για την «ευκολία» μιας τρίμηνης ποινής, η οποία σήμαινε ότι ο Σίνερ δεν θα έχανε κανένα Grand Slam.

Ο Μόργκαν προσπάθησε να κάνει ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Σίνερ (“Sinner”), αλλά ο Τζόκοβιτς δεν ανταποκρίθηκε.

Για τη συνταξιοδότησή του

Ο Μόργκαν ρώτησε τον Τζόκοβιτς πώς θα ήθελε να τον θυμούνται.

Ο Τζόκοβιτς αναφέρθηκε στον Νίκολα Πίλιτς, τον Κροάτη παίκτη και προπονητή που αποκαλούσε «πατέρα του στο τένις» και ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο.

Είπε ότι η κηδεία του Πίλιτς ήταν η πρώτη στην οποία παρευρέθηκε ποτέ, «επειδή αποφεύγω τα συναισθήματα και τη θλίψη», κάτι που τον είχε κάνει να μην πάει ούτε στην κηδεία του προπάππου του.

«Οι ανθρώπινες σχέσεις που άφησε πίσω του και δημιούργησε στη διάρκεια της ζωής και της καριέρας του», είπε ο Τζόκοβιτς.

«Ο τρόπος που άγγιξε τις καρδιές των ανθρώπων — όχι μόνο εκείνων που ήταν στην κηδεία, αλλά και όσων βρέθηκαν αργότερα στο τένις κλαμπ… Ο τρόπος που μιλούσαν γι’ αυτόν δεν είχε να κάνει με το τένις και όσα πέτυχε ως παίκτης ή προπονητής, αλλά με το ποιος ήταν ως άνθρωπος, πώς συμπεριφερόταν στους άλλους, πώς άλλαζε τις ζωές των νέων ανθρώπων ή όποιου ερχόταν κοντά του.

Έτσι θέλω να με θυμούνται κι εμένα.»