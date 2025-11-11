Ο... αγώνας δρόμου του Νόλε στην Ακρόπολη! (vid)

Άργησε να πάει στην Ακρόπολη για να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο του Hellenic Championship o Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ο Νόλε ανέβασε στο ΤikTok ένα βίντεο που τον δείχνει να τρέχει για να προλάβει το κλείσιμο του μνημείου!

«Όταν θέλεις να κάνεις εμβληματική φωτογράφιση με το τρόπαιό σου στις 4:52 μ.μ., αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 5 μ.μ.», έγραψε στην περιγραφή ο 38χρονος τενίστας.

Ο Τζόκοβιτς, θυμίζουμε, τρέλανε κόσμο με την πόζα του δίπλα σε σκυλιά Δαλματίας, πανηγυρίζοντας τον 101ο τίτλο της καριέρας του!