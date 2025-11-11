Ο... αγώνας δρόμου του Νόλε στην Ακρόπολη! (vid)

Ο Νόλε ανέβασε στο ΤikTok ένα βίντεο που τον δείχνει να τρέχει για να προλάβει το κλείσιμο του μνημείου!
«Όταν θέλεις να κάνεις εμβληματική φωτογράφιση με το τρόπαιό σου στις 4:52 μ.μ., αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 5 μ.μ.», έγραψε στην περιγραφή ο 38χρονος τενίστας.
Ο Τζόκοβιτς, θυμίζουμε, τρέλανε κόσμο με την πόζα του δίπλα σε σκυλιά Δαλματίας, πανηγυρίζοντας τον 101ο τίτλο της καριέρας του!
@djokernole When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5 😬 #tennis #athens #greece ♬ original sound - Novak Djokovic