Τσιτσιπάς: «Αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος» - Όσα αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παραχώρησε μια διαφορετική συνέντευξη στο πρωινό του Ant1, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, αλλά και την απόφασή του να απέχει από τα social media.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σίγουρα μου έδωσε κίνητρο να είμαι εκεί του χρόνου. Δεν ασχολούμαι πλέον με τα social media, προσπαθώ να μείνω εκτός, αυτό που τρέχω περισσότερο είναι το φωτογραφικό μου ακάουντ γιατί μου αρέσει σαν χόμπι.

Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ήρεμος, όποιος θέλει ακολουθεί. Αυτή τη στιγμή απλώς απολαμβάνω την δικιά μου παρέα και βλέπω που πάει. Αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος».