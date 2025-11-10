Επέστρεψε στην κορυφή ο Αλκαράθ

Μετά από... διάλειμμα μιας εβδομάδας, ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ξανά στο Νο.1 του κόσμου.

Ο Γιάνικ Σίνερ είχε επιστρέψει προσωρινά στην κορυφή χάρη στον τίτλο του στο Παρίσι, όμως τώρα αφαιρέθηκαν οι περσινοί βαθμοί από το ATP Finals (όπου είχε θριαμβεύσει ο Ιταλός) και εκτοπίστηκε από τον Κάρλος.

Η μάχη για το year-end No.1 θα κριθεί στο Τορίνο, όπου διεξάγεται αυτή την εβδομάδα ο ATP Finals, και ο 22χρονος Ισπανός είναι το μεγάλο φαβορί.

Μία θέση κέρδισε και ο νικητής της Αθήνας Νόβακ Τζόκοβιτς, που στα 38 του χρόνια είναι ξανά στο Top 4 του κόσμου. Ο Σέρβος, πάντως, αποφάσισε να μην πάει στο Τορίνο για δεύτερη σερί χρονιά.

Ρεκόρ καριέρας, εξάλλου, πέτυχε ο Μπεν Σέλτον, που κέρδισε μια θέση και βρίσκεται για πρώτη φορά στο Νο.5.

Career high σημείωσε και ο εκπληκτικός φέτος Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που ανέβηκε σήμερα στο Νο.11, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο.34.

Στις γυναίκες, στο Top 5 επέστρεψε η νικήτρια του Ριάντ Έλενα Ριμπάκινα (Νο.5) και στη θέση αυτή ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τις Ελληνίδες παίκτριες, η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει στο Νο.52 και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έκανε άλμα 28 θέσεων και είναι στο Νο.172. Η 32χρονη παίκτρια έχει εξασφαλίσει την είσοδό της στα προκριματικά του Australian Open.