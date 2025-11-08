Tζόκοβιτς: «Αφιερώνω τη νίκη στους υπέροχους ανθρώπους της Ελλάδας, με κάνατε να νιώθω σαν το σπίτι μου»

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, με μήνυμα που ανάρτησε στο «X», ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό για την υποστήριξή του, τονίζοντας ότι τον έκαναν να νιώσει σα να είναι στο σπίτι του.
Αναλυτικά το μήνυμα του Νόβακ Τζόκοβιτς:
«Αφιερώνω αυτή τη νίκη στους υπέροχους ανθρώπους της Ελλάδας. Με υποστηρίζετε, υποστηρίζετε το τένις, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Ευχαριστώ επίσης όλους όσους έκαναν αυτό το όμορφο νέο τουρνουά τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ, για όλα.
Λορέντζο, τι επική μάχη! Συγχαρητήρια για την απίστευτη απόδοση και το τουρνουά. Συνέχισε έτσι, το μέλλον σου είναι λαμπρό».
I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home 🙏🏼. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 8, 2025
