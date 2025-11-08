Μουζέτι: «Θα προσπαθήσω να είμαι έτοιμος τη Δευτέρα»

Ο Λορέντζο Μουζέτι έδωσε έναν εξαντλητικό αγώνα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα και μπορεί να έχασε, αλλά η πίκρα μετριάστηκε όταν έμαθε ότι θα πάρει τη θέση του Σέρβου στο ATP Finals.

«Ο σημερινός αγώνας ήταν από τους καλύτερους που έχω δώσει φέτος, σίγουρα εδώ και πολύ καιρό», είπε ο 23χρονος Ιταλός. «Μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και νιώθω πολύ καλά και σωματικά. Όλη η κούραση της σεζόν έχει σχεδόν φύγει και τη διαδέχτηκε η ικανοποίηση της πρόκρισης στο ATP Finals. Θα έχω μια μέρα ξεκούρασης αύριο και θα προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για τη Δευτέρα».

Για την εμπειρία του στην Αθήνα ανέφερε: «Το απόλαυσα πολύ. Ειλικρινά, όχι μόνο εδώ, αλλά και την ίδια την πόλη. Μείναμε σε ξενοδοχείο στο κέντρο και είχαμε χρόνο να δούμε την πόλη. Δεν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα. Είχα έρθει παλαιότερα με τους γονείς μου, η πρώτη φορά ήταν όταν έπαιζα ως junior στο Ηράκλειο και μετά είχα περάσει λίγες μέρες στην Αθήνα για τουρισμό. Έχουν περάσει περίπου οκτώ χρόνια από τότε, και πολλά έχουν αλλάξει. Εκτίμησα πραγματικά την ευγένεια και την άψογη οργάνωση, με φρόντισαν εξαιρετικά. Σήμερα, ειδικά, ήταν κάτι πολύ όμορφο. Μίλησα με τον διευθυντή του τουρνουά και μου είπε ότι υπήρχαν περίπου 15.000 θεατές! Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το άθλημα εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω να φέρουμε ακόμη περισσότερους φιλάθλους στο τένις στο μέλλον».

Ο Μουζέτι, συμφωνεί με την απόφαση της ATP να τελειώνει το Race για το ATP Finals από του χρόνου στο Παρίσι: «Ναι, πιστεύω πως είναι σωστή απόφαση. Νομίζω ότι έτσι διατηρείται και η «μαγεία» του ATP Finals. Για παράδειγμα, είδαμε στo gala χθες ότι μόνο οι μισοί παίκτες ήταν εκεί, κάτι που δεν έχει νόημα. Η ATP πήρε τη σωστή απόφαση. Πέρσι υπήρχαν περιπτώσεις παικτών που έπαιζαν στο τέλος της σεζόν, όπως οι Ρούμπλεφ και του Ρουντ, που χρειάστηκε να αποσυρθούν και να πετάξουν στο Τορίνο. Το ίδιο συνέβη και φέτος. Οπότε ναι, νομίζω ότι ήταν απολύτως σωστή απόφαση».