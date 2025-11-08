Τζόκοβιτς-Μουζέτι για την πρώτη κούπα της Αθήνας!

Η ώρα του τελικού στο Telekom Center έφτασε και η αλήθεια είναι ότι... καλύτερα δεν γίνεται!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο θρύλος των 24 major τίτλων και ο Λορέντζο Μουζέτι, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της φετινής σεζόν, μονομαχούν για το ιστορικό πρώτο τρόπαιο του Hellenic Championship!

Για τον 23χρονο Ιταλό, μάλιστα, ο τίτλος έχει διπλή σημασία, καθώς μόνο με νίκη σήμερα θα πάρει το πολυπόθητο τελευταίο εισιτήριο για το ATP Finals.

Κόντρα στον Νόλε, πάντως, δεν τα πάει και πολύ καλά και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει μόνο μια νίκη σε οκτώ αγώνες. Και εκτός αυτού, έχει χάσει πέντε σερί τελικούς (μετά το ξεκίνημα με 2/2), έχοντας κατακτήσει τον τελευταίο τίτλο του το 2022!

Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, ο Τζόκοβιτς θα ήταν το φαβορί για την κούπα, αφού έχει και τον κόσμο στο πλευρό του, ο οποίος τον έχει κάνει να νιώθει σαν στο σπίτι του. Σπίτι του δεν είναι, άλλωστε, τώρα;

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 17.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasprtrts 6.