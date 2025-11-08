Το πρόγραμμα των δύο πρώτων ημερών στο Τορίνο

Αν και υπάρχουν ακόμα... ερωτηματικά, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της Κυριακής (9/11) και της Δευτέρας (10/11) στο ATP Finals.

O Nόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα παίξει στο Τορίνο, αλλά αν το κάνει θα μπει στο ταμπλό ένας εκ των Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Λορέντζο Μουζέτι, ανάλογα με το αποτέλεσμα του τελικού στην Αθήνα.

Αν, όμως, ο Νόλε ανακοινώσει σήμερα ότι δεν θα παίξει στη διοργάνωση, τότε Φίλιξ και Λορέντζο θα αγωνιστούν στην Ιταλία και θα μοιραστούν στα δύο γκρουπ.

Ό,τι και να γίνει, αυτός που ανοίγει το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, που θα μονομαχήσει το μεσημέρι της Κυριακής με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Κυριακή 9/11

(15.00)

Αλκαράθ-Ντε Μινόρ

(όχι πριν τις 21.30)

Ζβέρεφ-Σέλτον

Δευτέρα 10/11

(15.00)

Τζόκοβιτς-Φριτζ

(όχι πριν τις 21.30)

Σίνερ-Αλιασίμ ή Μουζέτι