Μουζέτι: «Ελπίζω να είναι από τα ματς που μένουν αξέχαστα»

Ο Λορέντζο Μουζέτι δηλώνει έτοιμος για τον διπλό στόχο της Αθήνας: νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Hellenic Championship και πρόκριση στο ATP Finals!

Αρχικά, ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση σε βάρος του Σεμπ Κόρντα αν έχει επιπλέον πίεση, λόγω του ότι θέλει μόνο νίκη για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για Τορίνο. «Όχι, ειλικρινά όχι, γιατί παίζω απέναντι σε έναν αντίπαλο που για μένα είναι έμπνευση. Δεν έχω τίποτα να χάσω, οπότε θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ξέρω ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας από κάθε πλευρά του παιχνιδιού, τόσο ψυχολογικά όσο και τεχνικά. Νομίζω πως θα είναι πραγματικά σκληρός, αλλά έχω μία ευκαιρία και πρέπει να προσπαθήσω να την εκμεταλλευτώ».

Ο 23χρονος Ιταλός προηγήθηκε με σετ και μπρέικ, όμως λίγο έλειψε να χάσει το ματς. Πώς το εξηγεί; «Σέρβιρα πολύ καλά σήμερα, αλλά νομίζω ότι έπεσα λίγο σε ένταση, ειδικά στο σερβίς. Νομίζω ότι ο Σεμπάστιαν ανέβασε το επίπεδό του στο τέλος του δεύτερου σετ και άρχισε να παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, σερβίροντας πολύ καλά και χτυπώντας καθαρά και δυνατά, οπότε δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστώ. Αλλά στο τέλος κατάφερα να σερβίρω πολύ καλά στις κρίσιμες στιγμές και έκανα ένα πολύ σημαντικό μπρέικ μετά από ένα γκέιμ όπου έσωσα ένα ματς πόιντ. Έτσι είναι το τένις, πρέπει να προσπαθείς να μείνεις μέσα στον αγώνα και να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που έχεις. Απόψε, ας πούμε, η τύχη ήταν με το μέρος μου».

Για την ατμόσφαιρα στο Telekom Center είπε: «Ένιωσα πολλή υποστήριξη. Νομίζω ότι ο κόσμος πιθανόν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Όταν έσωσα εκείνο το ματς πόιντ και έκανα το μπρέικ, πραγματικά ξετρελάθηκαν. Νομίζω ότι ήταν μια απίθανη ατμόσφαιρα. Ειλικρινά, σήμερα ήταν ο αγώνας με τον περισσότερο κόσμο, περισσότερους θεατές. Ήταν πραγματικά όμορφο. Ελπίζω αύριο να είναι ακόμα καλύτερα. Πιστεύω ότι παίζοντας απέναντι στον Νόβακ, ο τελικός θα είναι πραγματικά θεαματικός. Η αρένα είναι τεράστια, οπότε δεν είναι εύκολο να γεμίσει εντελώς. Αλλά λατρεύω την ατμόσφαιρα αυτών των γηπέδων».

Μίλησε και για τη στιγμή που ο Σεμπάστιαν Κόρντα βρέθηκε με ματς πόιντ στο τρίτο σετ. «Είχα τόσες πολλές σκέψεις στο μυαλό μου. Τη σκέψη της ήττας, της απώλειας της πρόκρισης. Και φυσικά, τη σκέψη της απογοήτευσης, ειλικρινά. Αλλά από την άλλη πλευρά, προσπαθείς να μείνεις θετικός και να το παλέψεις. Νομίζω ότι σέρβιρα έναν άσο στο Τ. Υπήρξε εκεί μια μικρή στιγμή χαλάρωσης για μένα. Μετά κατάφερα να επιστρέψω και να σερβίρω καλύτερα. Εκείνη η στιγμή μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που ήταν το καθοριστικό σημείο για να γυρίσω τον αγώνα υπέρ μου».

Για τον τελικό ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ήρθα εδώ με αυτόν τον στόχο. Ήξερα ότι ερχόμενος εδώ, ο μόνος τρόπος να προκριθώ θα ήταν να κερδίσω το τουρνουά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Για αυτό παλεύω. Σήμερα ήταν μια μεγάλη μάχη. Ελπίζω αύριο να είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα προσπαθήσω να δώσω το 110% από αυτό που μπορώ, από αυτό που μπορώ να δείξω στους φιλάθλους».

Κόντρα στον Νόβακ, πάντως, έχει ρεκόρ 1-8... «Νομίζω ότι δεν έχουμε παίξει πολλές φορές σε σκληρή επιφάνεια σε κλειστό γήπεδο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αν θυμάμαι καλά, είχα χάσει από αυτόν στο Μπερσί μία φορά. Τις άλλες φορές παίξαμε μία φορά στο Ντουμπάι, που ήταν σκληρή επιφάνεια, αλλά όχι σε κλειστό χώρο. Οι άλλες δύο φορές ήταν, νομίζω, μία στο Wimbledon και η άλλη σε χώμα. Αύριο θα είναι διαφορετικές συνθήκες. Νομίζω ότι είμαστε δύο διαφορετικοί παίκτες πλέον. Η τελευταία μας συνάντηση ήταν πριν από περισσότερο από έναν χρόνο. Πιστεύω ότι θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας. Φυσικά, ξέρω ότι ο Νόβακ αγαπά πολύ αυτού του είδους τις συνθήκες. Αρχίζω κι εγώ τώρα να τις απολαμβάνω περισσότερο. Νομίζω ότι βελτιώθηκα πολύ μέσα στη χρονιά παίζοντας σε σκληρές επιφάνειες. Ειδικά σε αυτό το είδος του σκληρού, που είναι αρκετά γρήγορο. Θα δούμε αύριο τι είδους ματς θα είναι. Ελπίζω να είναι από αυτά που μένουν αξέχαστα».

Ο μεγάλος αγώνας με τον Τζόκοβιτς θα αρχίσει στις 17.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.