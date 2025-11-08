Θα πάνε στο ΟΑΚΑ οι αφοί Αγγελόπουλοι για να δουν τον Τζόκοβιτς!

Οι ισχυροί άνδρες του Ολυμπιακού θα δώσουν το Σάββατο το παρών στο κλειστό γήπεδο του Παναθηναϊκού, για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Hellenic Championship!

Το Telecom Center Athens έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε ένα κλειστό court τένις, για τις ανάγκες του τουρνουά Hellenic Championship, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουσέτι.

Όπως, μάλιστα έγινε γνωστό οι Αφοί Αγγελόπουλοι θα βρεθούν στην έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, για να παρακολουθήσουν τον τελικό της διοργάνωσης, που θα δώσει το παρών ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας.

Ο «Νόλε», άλλωστε έδωσε το παρών στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο ΣΕΦ και το Σάββατο (8/11), οι αφοί Αγγελόπουλοι θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ, για το ματς του Σέρβου με τον Λορέντζο Μουσέτι.