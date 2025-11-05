Ξεκινούν τα αδέρφια Σακελλαρίδη

Στέφανος και Δημήτρης Σακελλαρίδης ενώνουν την Τετάρτη (5/11) δυνάμεις στο διπλό του Hellenic Championship.

Τα δύο αδέρφια θα παίξουν με τους Καμπράλ (Πορτογαλία)/Μίντλερ (Αυστρία) στο Grandstand και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 18.00.

Κατά τα άλλα, όλα τα φώτα πέφτουν στη μάχη των δύο one handed backhands, δηλαδή του Σταν Βαβρίνκα με τον Λορέντζο Μουζέτι που θα αρχίσει όχι νωρίτερα από τις 18.00.

Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με Αλεξάντρ Μιλέρ ή Τομάς Ετσεβέρι στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τον Ιταλό να... καίγεται περισσότερο, καθώς θέλει τίτλο στην Αθήνα για να προκριθεί στο ATP Finals.

Το μεγάλο αστέρι της διοργάνωσης, ο Νόβα Τζόκοβιτς θα επιστρέψει στο court την Πέμπτη (6/11) για να αναμετρηθεί στα προημιτελικά με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες.

Centre Court (14.00)

Κετσμάνοβιτς-Νταρντέρι

Μιλέρ-Ετσεβέρι

(όχι πριν τις 18.00)

Βαβρίνκα-Μουζέτι

Νακασίμα-Γκιρόν

Grandstand (13.00)

Aρμεόντο/Μπαριέντο-ΈΡλερ/Γκάλογουεϊ

Τζουμχούρ/Μάιζρακ-Ζιλ/Βέρμπεκ

Χάνφμαν-Κοπρίβα

Δ. Σακελλαρίδης/Σ. Σακελλαρίδης-Καμπράλ/Μίντλερ