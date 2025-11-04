Τζόκοβιτς: «Η Αθήνα έχει θέση στην καρδιά μου»

Την αγάπη του για την Ελλάδα εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ», είπε στην on court συνέντευξη μετά την πρόκριση στην οκτάδα του Hellenic Championship. «Πριν δύο μήνες μετακόμισα εδώ με την οικογένειά μου και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος μ' αυτό. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα, όλοι οι Σέρβοι αγαπούν την Ελλάδα. Ιστορικά και πολιτισμικά έχουμε πολλά πράγματα που μας συνδέουν. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και μια υπέροχη φιλοξενία από τον ελληνικό λαό, κάτι για το οποίο φημίζεται διεθνώς η Ελλάδα. Ένιωσα τους ανθρώπους να με πλησιάζουν με τον πιο φιλικό και ανθρώπινο τρόπο, αυτό πραγματικά άγγιξε την καρδιά μου. Η Αθήνα έχει θέση στην καρδιά μου, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό».

Για τη νίκη στην πρεμιέρα του είπε: «Τώρα ξεκίνησε το τουρνουά, οπότε ας το πάρουμε σιγά-σιγά, ένα-ένα τα ματς! Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα απόψε και απέναντι σε έναν παίκτη που δεν είχα κερδίσει στο παρελθόν, είχαμε παίξει δύο φορές και είχε κερδίσει και τα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό και είχα αρκετή νευρικότητα πριν από το ματς, ίσως παραπάνω από το συνηθισμένο. Πήρα πολλή ενέργεια από τον κόσμο γι' αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ!».

Ακολούθησε σύντομη τελετή στη μνήμη του τενιστικού του «πατέρα» Νίκι Πίλιτς, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Νόλε δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.