Πρώτη νίκη στο νέο «σπίτι» για τον Τζόκοβιτς! (vid)

Στην πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε στα δύο σετ τον Αλεχάντρο Ταμπίλο και πήρε την πρόκριση στη φάση των «8» του Hellenic Championship!

Μπροστά σε περίπου 10.000 ενθουσιώδεις θεατές, ο θρυλικός Σέρβος (Νο.5) επικράτησε με 7-6(3), 6-1 του 28χρονου Χιλιανού (Νο.89) σε 1 ώρα και 41 λεπτά και περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του ματς Σπιτζίρι-Μπόρζες.

Ήταν μια πρεμιέρα που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Νόλε, καθώς ήταν και η πρώτη φορά έπαιξε στην Ελλάδα ως κάτοικος Αθήνας!

Άγχος, πάντως, δεν είχε σίγουρα και έπαιξε άκρως πειστικά κόντρα σε έναν αντίπαλο που τον είχε νικήσει στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους!

Το πρώτο σετ ήταν πολύ κλειστό, δεν σημειώθηκε κανένα μπρέικ και τελικά οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Τζόκοβιτς πήρε το προβάδισμα από την αρχή (1-0) και «έγραψε» το 1-0 με ένα ακόμα μίνι μπρέικ στο 6-3.

Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στο δεύτερο σετ, με τον Νόλε να προηγείται με 3-1 και να φτάνει πανηγυρικά στην πρόκριση, «καθαρίζοντας» με το μπρέικ στο έκτο γκέιμ (5-1).

Ο επόμενος αγώνας του 38χρονου Σέρβου θα γίνει την Πέμπτη (6/11).