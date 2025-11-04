Τσιτσιπάς και Καραλής βλέπουν Νόλε (vid+pics)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο Telekom Center, αλλά αυτή τη φορά είχε πάρα πολύ καλή παρέα!

Ο 27χρονος τενίστας παρακολουθεί τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο στο Hellenic Championship, μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον πατέρα του Χάρη. Κοντά τους είναι και η Ελισάβετ, η μικρή αδερφή του Στεφ, αλλά και οι Γιώργος Φουντούκος, Πάρης Γεμουχίδης και Τεντ Αγγελίνος.

Στο γήπεδο για να δουν τον Νόλε είναι και ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης και ο Ραφαήλ Παγώνης με τον πατέρα του Βασίλη.

Σε ό,τι αφορά τους... εκτός τένις, παρόντες είναι, μεταξύ άλλων, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Μουσταφά Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βισέντε Ταμπόρδα, Κάρολ Σφιντέρσκι, Φίλιπ Τζόυρισιτς.

Στο Telekom Center Athens είναι και οι γονείς του Νόβακ.